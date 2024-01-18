Advertisement
HOME NEWS JATENG

Dua Warga di Semarang Tewas Gantung Diri

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |11:08 WIB
Dua Warga di Semarang Tewas Gantung Diri
A
A
A

SEMARANG – Dua lelaki di Kota Semarang nekat mengakhiri hidup dengan cara gantung diri. Insiden terjadi di 2 lokasi berbeda, pada waktu yang tak berselang lama.

Informasi yang dihimpun, Tempat Kejadian Perkara (TKP) pertama terjadi Kamis (18/1/2024) diduga terjadi selepas Subuh. Korban bernama Giman (58) warga Jl. Sendang Indah Barat RT04/RW04, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

Dia gantung diri dengan tambang warna oranye di rumahnya. Kronologinya, sekira pukul 04.30 WIB, korban sempat diajak Salat Subuh di musala dekat rumah namun korban menolak beralasan akan salat di rumah. Salah satu saksi kemudian berangkat ke musala, dan kembali untuk membersihkan dapur.

Namun, ternyata mendapati korban sudah dalam posisi tergantung di teras balkon. Saksi kemudian berteriak meminta pertolongan. Beberapa orang datang, dan menurunkan jenazah kemudian dibaringkan ke ruang tamu.

Sekira pukul 06.40 WIB piket Polsek Genuk dipimpin Kapolsek Kompol Rismanto mendatangi TKP. Petugas Inafis Satuan Reskrim Polrestabes Semarang dipimpin Iptu Aryanto juga mendatangi TKP untuk melakukan penyelidikan.

Hasilnya didapati di tubuh korban didapati tanda-tanda meninggal dunia karena gantung diri, di antaranya terdapat bekas jeratan di leher, alat kelamin mengeluarkan sperma, hidung dan telinga mengeluarkan darah karena pembuluh darah pecah.

Sementara, TKP kedua gantung diri terjadi Rabu (17/1/2024) sekira pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan di Jalan Jaten I C RT01/RW08, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

Korban bernama Muhammad Khariri (40) seorang wiraswasta warga asli Kebon Batur RT05/RW03, Mranggen, Kabupaten Demak. Korban sempat cekcok dengan saksi 1 yakni Kamtiyah (22) di dalam kamar.

Keterangan saksi 1 itu, korban kemudian sempat berujar akan mengakhiri hidup.

Topik Artikel :
Semarang Gantung diri Bunuh diri
