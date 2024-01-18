Ganjar Pranowo: Jawa Timur Semangatnya Luar Biasa!

MADIUN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan safari politik di Provinsi Jawa Timur dengan menghadiri konsolidasi akbar relawan se-Madiun Raya di Halaman Kantor Radio Madya FM, Kota Madiun pada Kamis (18/1/2024) sore. Ia menyebut bahwa Provinsi Jawa Timur semangatnya luar biasa.

"Kami keliling ke banyak tempat di Jawa Timur dan semangatnya wow luar biasa," kata Ganjar di hadapan ribuan relawan.

"Semangat!!," pekik pembawa acara.

Ganjar yang diusung PDI Perjuangan, Perindo, PPP dan Hanura itu menyebut bahwa Jawa Timur luar biasa dari beberapa tempat di Indonesia yang telah disambangi safari politik.

"Semangatnya luar biasa dan tentu saja melihat beberapa tempat di Indonesia, Jawa Timur luar biasa. Nggeh pa nggeh?" ujarnya.

"Nggeh," timpal ribuan relawan.