Warga Madiun Curhat Bantuan Tak Tepat Sasaran, Ganjar: Makanya, Kita Buat KTP Sakti

MADIUN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berjanji pada emak-emak di Wadul, Madiun untuk fokus memperbaiki sistem penyaluran bantuan jika dirinya terpilih menjadi Presiden RI dalam Pemilu 2024.

Warga pun menuangkan aspirasinya saat dikunjungi Ganjar waktu sedang berada di acara konsolidasi relawan di halaman Radio Madya FM Madiun.

"Pak bantuan banyak yang tidak tepat sasaran. Saya tidak dapat bantuan, justru tetangga saya yang kaya-kaya dapat," teriak salah satu warga kepada ke Ganjar, Kamis (18/1/2024).

Salah satu Warga bernama Gina (60) mengatakan, pihaknya sudah pernah mencoba mengajukan bantuan ke RT/RW dan kelurahan tempatnya tinggal. Namun, hingga saat ini belum ada hasilnya.

"Tolong diperbaiki Pak, bantuan harus tepat sasaran dan benar-benar untuk masyarakat kecil," ujarnya.

Ganjar mendengarkan keluhan warga dengan cermat saat berkunjung di Madiun. Menurutnya, hampir di semua tempat yang didatanginya, persoalan bantuan tidak tepat sasaran memang banyak dikeluhkan.

"Maka inilah yang mesti dibereskan. Saya siap membereskan karena salah satu program prioritas kami adalah membenahi data dan merealisasikan satu data Indonesia," ujarnya.