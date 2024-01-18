Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Alam Ganjar Nikmati Kuliner Legend Hingga Diskusi Bersama Influencer di Medan

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |03:24 WIB
Alam Ganjar Nikmati Kuliner Legend Hingga Diskusi Bersama Influencer di Medan
Alam Ganjar (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Putra calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku senang bisa datang kembali ke Medan. Terlebih, ia merasa dekat secara personal karena sudah beberapa kali mengunjungi kota tersebut.

Kali ini, Alam Ganjar menyambangi Medan selama dua hari untuk menikmati kuliner, kultur, sejarah hingga bersosialisasi bersama komunitas eSports setempat.

"Karena kita belum membuka series Pengalaman di Sumatera sehingga saya pilih Medan karena cukup dekat dengan aku secara personal udah beberapa kali ke Medan, ada cerita-cerita yang bisa dieksplor baik dari kultur, sejarah dan kuliner. Sama satu lagi sih aku pengen coba skema eSports di sini karena animonya gede banget," kata Alam, Rabu (17/1/2024).

Dalam kunjungan pertamanya, Alam mendatangi restoran legendaris di Kota Medan Tip Top yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (17/1/2024).

Alam yang saat itu dijadwalkan bertemu dengan influencer di tempat tersebut, diajak berkeliling untuk melihat bagaimana Restoran Tip Top tersebut dibangun hingga bagaimana proses produksi dari produk unggulan, yakni roti dan kue di tempat tersebut.

"Kerasa banget sih historynya di Tip Top itu kita benar-benar merasakan Medan ini secara peradaban dan dinamika perkembangannya dari sebelum masa kemerdekaan sampai sekarang dan semua itu bisa terasa dari visual, suasana maupun rasa," kata Alam.

Selain itu, Alam pun melihat antusias yang ditunjukan oleh para influencer luar biasa senang bisa mendapatkan pengalaman tersebut.

"Mereka melihat cukup antusias karena mereka fokusnya di konten jadi ketika mereka diajak ke Tip Top mereka merasakan experience yang ada tadi kita dibawa ke dapurnya Tip Top melihat beberapa proses produksi sampai ada satu oven yang masih digunakan hingga saat ini," ungkap Alam.

