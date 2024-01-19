Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Bandung Doakan Partai Perindo Menang di Pemilu 2024

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |01:27 WIB
Warga Bandung Doakan Partai Perindo Menang di Pemilu 2024
Warga doakan Perindo sukses di Pemilu 2024
BANDUNG - Warga mendoakan Partai Perindo menjadi pemenang di Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan saat Caleg DPR RI dari Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad dan Caleg DPRD Kabupaten Bandung Imas Rostiana menggelar bazar minyak murah dan menggelar cek kesehatan gratis kepada ratusan warga di Desa Pasir Huni, Cimaung, Babupaten Bandung, Kamis 18 Januari 2024 siang.

Salah seorang warga, Ani mengatakan bahwa warga sangat terbantu dengan program dari Partai Perindo. "Kegiatan bazar minyak goreng murah sangat bantu warga," ucap dia.

Warga lainnya, Hetty mengungkapkan bahwa bazar minyak murah Perindo sangat dinantikan.

"Kami ingin Perindo menang di Pileg agar sembako lainnya murah dan terjangkau," tutur dia.

Sedikitnya 500 warga di Kampung Pasir Huni, RT 02 dan RW 02 Desa Pasir Huni, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, antre dan berbondong-bondong untuk menebus minyak goreng seharga Rp5000 dan memeriksakan kesehatan yang digelar Perindo.

Kegiatan ini menjadi sarana dan cara para caleg dari Partai Perindo semakin dekat dengan para calon pemilihnya.

