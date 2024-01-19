Gelar Bazar Sembako Murah, Abdul Khaliq: Ini Bentuk Kepedulian dari Perindo untuk Masyarakat

BANDUNG - Caleg DPR RI dari Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad dan Caleg DPRD Kabupaten Bandung Imas Rostiana menggelar bazar minyak murah dan menggelar cek kesehatan gratis kepada ratusan warga di Desa Pasir Huni, Cimaung, Babupaten Bandung, Kamis 18 Januari 2024 siang.

Sedikitnya 500 warga di Kampung Pasir Huni, RT 02 dan RW 02 Desa Pasir Huni, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, antre dan berbondong-bondong untuk menebus minyak goreng seharga Rp5000 dan memeriksakan kesehatan yang digelar Partai Perindo.

Kegiatan ini menjadi sarana dan cara para caleg dari Partai Perindo semakin dekat dengan para calon pemilihnya.

Caleg DPR RI Abdul Khaliq Ahmad mengatakan kegiatan ini merupakan cara yang tepat untuk bantu warga di saat warga membutuhkan sembako murah.

"Ini bentuk kepedulian dari Perindo untuk masyarakat yang hari ini merasakan bahan pokok itu naik, termasuk migor. Bazar murah ini untuk membantuk masyarakat dan salah satu program Perindo untuk mensejahterakan masyarakat," ujarnya.

Caleg DPRD Kabupaten Bandung Imas Rostiana yang juga Ketua Partai Perindo Kabupaten Bandung menambahkan bahwa bazar Perindo ini lebih diutamakan untuk dapat tebus minyak murah mereka yang memiliki kartu anggota Perindo.

"Kegiatan ini juga sekaligus untuk mendapatkan anggota baru Partai Perindo," ujarnya.