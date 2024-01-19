Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar Sembako Murah, Abdul Khaliq: Ini Bentuk Kepedulian dari Perindo untuk Masyarakat

Saufat Endrawan , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |01:21 WIB
Gelar Bazar Sembako Murah, Abdul Khaliq: Ini Bentuk Kepedulian dari Perindo untuk Masyarakat
Caleg Perindo Abdul Khaliq gelar sosialisasi dan bazar sembako murah (Foto: MPI)
A
A
A

 

BANDUNG - Caleg DPR RI dari Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad dan Caleg DPRD Kabupaten Bandung Imas Rostiana menggelar bazar minyak murah dan menggelar cek kesehatan gratis kepada ratusan warga di Desa Pasir Huni, Cimaung, Babupaten Bandung, Kamis 18 Januari 2024 siang.

Sedikitnya 500 warga di Kampung Pasir Huni, RT 02 dan RW 02 Desa Pasir Huni, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, antre dan berbondong-bondong untuk menebus minyak goreng seharga Rp5000 dan memeriksakan kesehatan yang digelar Partai Perindo.

Kegiatan ini menjadi sarana dan cara para caleg dari Partai Perindo semakin dekat dengan para calon pemilihnya.

Caleg DPR RI Abdul Khaliq Ahmad mengatakan kegiatan ini merupakan cara yang tepat untuk bantu warga di saat warga membutuhkan sembako murah.

"Ini bentuk kepedulian dari Perindo untuk masyarakat yang hari ini merasakan bahan pokok itu naik, termasuk migor. Bazar murah ini untuk membantuk masyarakat dan salah satu program Perindo untuk mensejahterakan masyarakat," ujarnya.

Caleg DPRD Kabupaten Bandung Imas Rostiana yang juga Ketua Partai Perindo Kabupaten Bandung menambahkan bahwa bazar Perindo ini lebih diutamakan untuk dapat tebus minyak murah mereka yang memiliki kartu anggota Perindo.

"Kegiatan ini juga sekaligus untuk mendapatkan anggota baru Partai Perindo," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement