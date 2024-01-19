Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Gelar Operasi Pasar Murah Minyak Goreng Murah di 48 Titik Sumut

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |00:51 WIB
Partai Perindo Gelar Operasi Pasar Murah Minyak Goreng Murah di 48 Titik Sumut
Sosialisasi Partai Perindo dan bazar tebus murah di Sumut (Foto: MPI)
A
A
A

MEDAN - Para calon anggota legislatif (Caleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar operasi pasar murah minyak goreng di Jalan Letda Sudjono, Medan Tembung, Kota Medan, Kamis (18/1/2024).

Ratusan warga begitu antusias mengikuti operasi pasar murah minyak goreng ini. Ratusan kantong yang masing-masing berisi satu liter minyak goreng langsung diserbu warga begitu operasi pasar dimulai.

Mereka cukup membayar Rp5 ribu untuk setiap liter minyak yang dibeli. Jauh lebih murah dari harga pasar yang kini telah berada di atas Rp 14 ribu per liter.

Hadir dalam gelaran operasi pasar murah yang dirangkaikan dengan gelaran sosialisasi pencoblosan surat suara itu, Caleg DPR-RI Partai Perindo, Tengku Erry Nuradi dan Ketua DPW Perindo Sumatera Utara yang juga Caleg DPRD-Sumut, Rudi Zulham Hasibuan.

Kemudian Caleg DPRD-Medan Partai Perindo, Tengku Ryan Novandi dan Caleg DPRD-Deliserdang, Partai Perindo, RR Sasmayahati.

Caleg DPR-RI Partai Perindo untuk daerah pemilihan Sumatera Utara-I, Tengku Erry Nuradi, mengatakan operasi pasar murah minyak goreng yang mereka laksanakan ini merupakan program nasional Partai Perindo yang digelar di seluruh Indonesia. Di Sumatera Utara sendiri operasi pasar murah minyak goreng ini digelar di 48 titik.

"Ada 48 titik yang kita gelar di Daerah Pemilihan Sumatera Utara-I, meliputi Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Serdang Bedagai dan Kota Tebingtinggi," kata Erry.

Telusuri berita news lainnya
