Partai Perindo Sebar 5 Ribu KTA Berasuransi di Dapil 3 Medan

MEDAN - Lebih dari 5 ribu Kartu Tanda Anggota (KTA) Berasuransi Partai Perindo telah disebar di empat kecamatan yang masuk dalam daerah pemilihan (Dapil) 3 Medan. Yakni di Kecamatan Medan Timur, Medan Perjuangan, Medan Tembung dan Medan Deli.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPW Perindo Sumatera Utara yang juga calon anggota legislatif (caleg) DPRD-Medan dari Partai Perindo, Muhammad Tengku Ryan Novandi di sela-sela sosialisasi pencoblosan yang digelar Partai Perindo kepada ratusan emak-emak di Jalan Letda Sudjono, Medan Tembung, Kota Medan, Kamis (18/1/2024).

"Saat ini di Dapil 3 sendiri saya sudah memberikan manfaat KTA Berasuransi ini kepada setidaknya 5 ribu warga," kata Tengku Ryan didampingi Ketua DPW Perindo Sumut yang juga caleg DPRD-Sumut dari Partai Perindo, Rudi Zulham Hasibuan.

Tengku Ryan menegaskan, keberadaan KTA Berasuransi ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah pemilihannya. Karena dengan mengantongi KTA Berasuransi ini mereka terlindungi dan akan mendapatkan santunan jika mengalami kecelakaan, yakni senilai Rp300 ribu untuk yang mengalami luka-luka dan Rp3 juta untuk yang meninggal dunia.