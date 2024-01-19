Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Gelar Sosialisasi Pencoblosan di Medan Tembung

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |00:38 WIB
Caleg Perindo Gelar Sosialisasi Pencoblosan di Medan Tembung
Partai Perindo gelar sosialisasi pencoblosan di Pemilu 2024
A
A
A

MEDAN - Tiga calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar sosialisasi pencoblosan kepada ratusan ibu-ibu di Jalan Letda Sudjono, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Kamis (18/1/2024).

Ketiga calon anggota legislatif (caleg) itu yakni Tengku Erry Nuradi yang merupakan caleg DPR-RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara-I meliputi Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Serdang Bedagai dan Kota Tebingtinggi.

Lalu caleg DPRD Sumut Partai Perindo dari daerah pemilihan Sumut-I (Medan-A), Rudi Zulham Hasibuan dan caleg DPRD Kota Medan dari daerah pemilihan Medan-3 (Medan Timur, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Deli), Tengku Ryan Novandi.

Rudi Zulham Hasibuan, mengatakan sosialisasi tata cara pencoblosan ini penting dilakukan mengingat hari pencoblosan yang kian dekat dan tersisa sekira 20 hari lagi. Sementara di sisi lain, jumlah kertas suara yang harus dicoblos masyarakat cukup banyak pada pemilu legislatif yang kali ini bersamaan waktunya dengan pemilihan presiden.

"Alhamdulillah masyarakat sudah cukup paham karena ini memang bukan pemilu yang pertama bagi mereka. Namun tentu perlu kita sosialisasi kan lagi, karena ini sangat penting. Satu suara sangat penting untuk bagaimana pemilu ini bisa berjalan dengan maksimal," kata Rudi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement