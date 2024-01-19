Caleg Perindo Gelar Sosialisasi Pencoblosan di Medan Tembung

MEDAN - Tiga calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar sosialisasi pencoblosan kepada ratusan ibu-ibu di Jalan Letda Sudjono, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Kamis (18/1/2024).

Ketiga calon anggota legislatif (caleg) itu yakni Tengku Erry Nuradi yang merupakan caleg DPR-RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara-I meliputi Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Serdang Bedagai dan Kota Tebingtinggi.

Lalu caleg DPRD Sumut Partai Perindo dari daerah pemilihan Sumut-I (Medan-A), Rudi Zulham Hasibuan dan caleg DPRD Kota Medan dari daerah pemilihan Medan-3 (Medan Timur, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Deli), Tengku Ryan Novandi.

Rudi Zulham Hasibuan, mengatakan sosialisasi tata cara pencoblosan ini penting dilakukan mengingat hari pencoblosan yang kian dekat dan tersisa sekira 20 hari lagi. Sementara di sisi lain, jumlah kertas suara yang harus dicoblos masyarakat cukup banyak pada pemilu legislatif yang kali ini bersamaan waktunya dengan pemilihan presiden.

"Alhamdulillah masyarakat sudah cukup paham karena ini memang bukan pemilu yang pertama bagi mereka. Namun tentu perlu kita sosialisasi kan lagi, karena ini sangat penting. Satu suara sangat penting untuk bagaimana pemilu ini bisa berjalan dengan maksimal," kata Rudi.