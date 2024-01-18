Caleg Perindo Abdul Khaliq Ajak Warga Gunakan Hak Pilih dan Jangan Golput

BANDUNG - Caleg DPR RI Dapil Jabar 2 dari Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad memberikan sosialiasi terkait pemilihan umum yang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Warga antusias mendengarkan paparan sekaligus perkenalan dari Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo tersebut.

“Dari berbagai tempat yang saya datangi, masyarakat kita sudah bisa memahami, mengetahui bahwa tanggal 14 Februari ada pemilu, ini upaya edukasi agar masyarakat menggunakan hak pilih dan tidak golput. Sebagai warga yang baik, harus menggunakan hak pilih dan itu merek tanggung jawab terhadap bangsa dan negara,” ucapnya, Selasa (16/1/2023).

Hal itu disampaikan Abdul Khaliq saat menggelar kegiatan bazar minyak goreng murah dengan menyediakan 500 liter minyak dalam kemasan seharga Rp5 ribu per liter.

Acara yang diadakan bersama Caleg DPRD Kabupaten Bandung Suprihadin diadakan di Desa Cinanggela, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Warga pun rela antre di bawah guyuran hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut.

Abdul Khaliq juga menyampaikan visi dan misi Partai Perindo yang akan konsisten berupaya mensejahterakan masyarakat Indonesia hingga ke pelosok. Dia menyebut masyarakat juga merasakan manfaat dari berbagai kegiatan sosial yang dilakukan Partai Perindo.

“Hari ini memang Perindo mengagendakan kegiatan bazar murah, antusiasmenya luar biasa, meskipun hujan, masyarakat tetap berkumpul. Memang ini menandakan bahwa masyarakat perlu ada bantuan untuk meringankan beban hidup,” ucapnya.