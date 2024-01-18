Bazar Minyak Goreng Murah Perindo Diserbu Warga Bandung, Tetap Antusias Meski Hujan

BANDUNG - Caleg DPR RI Dapil Jabar 2 dari Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad dan Caleg DPRD Kabupaten Bandung Suprihadin menggelar kegiatan bazar minyak goreng murah dengan menyediakan 500 liter minyak dalam kemasan seharga Rp5 ribu per liter.

Ratusan warga Desa Cinanggela, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pun rela antre di bawah guyuran hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut.

Selain menyediakan minyak goreng dengan harga murah, Abdul Khaliq pun memberikan sosialiasi terkait pemilihan umum yang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024.

Abdul Khaliq juga menyampaikan visi dan misi Partai Perindo yang akan konsisten berupaya mensejahterakan masyarakat Indonesia hingga ke pelosok.

“Hari ini memang Perindo mengagendakan kegiatan bazar murah, antusiasmenya luar biasa, meskipun hujan, masyarakat tetap berkumpul. Memang ini menandakan bahwa masyarakat perlu ada bantuan untuk meringankan beban hidup,” ucapnya.

“Apalagi sat ini bahan pokok naik, masyarakat merasa bazar murah ini sangat membantu mereka. Mereka sangat merasa apa yang dilakukan Perindo sangat bermanfaat,” sambungnya.