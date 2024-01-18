Adakan Bazar Murah, Caleg Abdul Khaliq: Masyarakat Rasakan Manfaat Bantuan Perindo

BANDUNG - Caleg DPR RI Dapil Jabar 2 dari Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad menyampaikan visi dan misi Partai Perindo yang akan konsisten berupaya mensejahterakan masyarakat Indonesia hingga ke pelosok. Dia menyebut masyarakat juga merasakan manfaat dari berbagai kegiatan sosial yang dilakukan Partai Perindo.

Hal itu disampaikan Abdul Khaliq saat menggelar kegiatan bazar minyak goreng murah dengan menyediakan 500 liter minyak dalam kemasan seharga Rp5 ribu per liter.

BACA JUGA:

Acara yang diadakan bersama Caleg DPRD Kabupaten Bandung Suprihadin diadakan di Desa Cinanggela, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/1/2024). Warga pun rela antre di bawah guyuran hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut.

“Hari ini memang Perindo mengagendakan kegiatan bazar murah, antusiasmenya luar biasa, meskipun hujan, masyarakat tetap berkumpul. Memang ini menandakan bahwa masyarakat perlu ada bantuan untuk meringankan beban hidup,” ucapnya.

BACA JUGA:

“Apalagi sat ini bahan pokok naik, masyarakat merasa bazar murah ini sangat membantu mereka. Mereka sangat merasa apa yang dilakukan Perindo sangat bermanfaat,” sambungnya.

Selain menyediakan minyak goreng dengan harga murah, Abdul Khaliq pun memberikan sosialiasi terkait pemilihan umum yang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Warga antusias mendengarkan paparan sekaligus perkenalan Dari Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo tersebut.