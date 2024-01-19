Seorang Pria Dihukum Penjara 50 Tahun karena Cemarkan Nama Baik Kerajaan Thailand

Seorang pria dihukum penjara 50 tahun karena pencemaran nama baik kerajaan Thailand (Foto: South China Morning Post)

THAILAND – Pengadilan Thailand menjatuhkan hukuman penjara 50 tahun kepada seorang pria karena komentarnya yang dianggap mencemarkan nama baik monarki. Ini menjadi hukuman tertinggi yang pernah dijatuhkan berdasarkan undang-undang lese majeste yang terkenal kejam di negara tersebut.

Mongkol Thirakot yang berusia tiga puluh tahun awalnya dijatuhi hukuman 28 tahun penjara karena postingan yang dia buat tiga tahun lalu di Facebook.

Namun pada Kamis (18/1/2024), pengadilan banding menambah hukuman 22 tahun penjara.

Undang-undang lese majeste mengkriminalisasi komentar negatif apa pun tentang monarki.

Undang-undang tersebut, yang telah banyak dikritik, masih berlaku meskipun pemerintah sipil telah melakukan pemilihan umum tahun lalu untuk pertama kalinya dalam 10 tahun.

Pada sidang yang digelar Kamis (18/1/2024), hakim mengatakan dia telah mengurangi sepertiga hukuman Thirakot karena perilaku terdakwa yang kooperatif.

Rincian mengenai apa yang mendorong hukuman berat tersebut terhadap Thirakot, seorang penjual pakaian online dari provinsi Chiang Rai, belum dipublikasikan. Hakim mengacu pada beberapa komentar di Facebook, dan pengadilan Thailand biasanya memberikan hukuman tambahan untuk setiap postingan.