HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil S Iswaran, Menhub Singapura yang Tersandung Skandal Korupsi

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |17:18 WIB
Profil S Iswaran, Menhub Singapura yang Tersandung Skandal Korupsi
Profil S Iswaran, Menhub Singapura yang tersandung skandal korupsi (Foto: Bloomberg)
SINGAPURA - Tidak hanya lingkungan dan tata kotanya yang bersih dan tersistematis, Singapura juga dikenal dengan politik dan sistem pemerintahan yang bersih dan jujur.

Namun tampaknya hal tersebut telah tercoreng setelah Menteri Perhubungan (Menhub) Singapura, S. Iswaran, terkena skandal korupsi dan mengundurkan diri.

Melansir TIME, Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong menerima pengunduran diri Iswaran pada 16 Januari 2024, berdasarkan sebuah pernyataan dari kantor Lee.

Iswaran mengaku tidak bersalah atas dakwaan yang ia terima, termasuk dugaan tiket pertunjukan musikal dan pertandingan sepak bola di Inggris.

Mengutip CNBC, Iswaran mendapat 27 dakwaan. Dakwaan tersebut di antaranya 24 menerima gratifikasi sebagai pegawai negeri, 2 dakwaan korupsi, dan 1 atas terhalangnya jalan peradilan.

Pria kelahiran Chennai, India, 14 Juni 1962 ini adalah politikus lulusan Harvard. Tidak hanya itu, ia pernah menempuh pendidikan di Universitas Adelaide.

