Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Jasad Wanita di Peti Kemas, Diprediksi Tewas 2 Minggu Lalu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |06:58 WIB
5 Fakta Jasad Wanita di Peti Kemas, Diprediksi Tewas 2 Minggu Lalu
A
A
A

JAKARTA - Polisi membeberkan perkiraan waktu kematian mayat wanita tanpa identitas yang ditenukan membusuk dalam peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

Berikut fakta yang dibeberkan:

1. Korban Kemungkinan Tewas Sudah 2 Pekan

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Iptu I Gusti Ngurah Putu Krishna Narayana menyebutkan, dari hasil penyelidikan sementara korban diduga tewas sudah lebih dari 2 pekan sebelum ditemukan.

"Jenazahnya itu sudah dalam kondisi pembusukan lanjut atau sudah dalam proses mumifikasi dengan kondisi mayat seperti itu, perkiraan waktu kematian sekitar 2-10 minggu," ujar Ngurah saat dihubungi wartawan, Kamis (18/1/2024).

2. Usia Korban

Kemudian, Ngurah mengatakan dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan dokter forensik, korban diperkirakan berusia 50 sampai 65 tahun. Selain itu, tak ditemukan adanya tanda kekerasan berupa memar maupun patah tulang di tubuh korban.

3. Tak Ada Tanda Kekerasan

 

"Setelah dilakukan pemeriksaan, itu tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Tidak ada memar, tidak ada luka gores atau tusuk, tidak ada," ungkapnya.

"Kemudian tidak tampak ataupun teraba adanya patah tulang, jadi saat diraba tidak ada patah tulang baik di tangan, kaki, kemudian leher nggak ada yang patah tulangnya," tambah dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tanjung Priok mayat Peti Kemas
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180252//arya_daru-xdKq_large.jpg
Keluarga Arya Daru Minta Polisi Bongkar Pemeriksaan Vara dan Dion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179683//mayat_bayi_di_kali_lodan-73uk_large.jpg
Tragis! Bayi Perempuan Ditemukan Tewas di Kali Lodan, Diduga Terjatuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179428//polri-vHGd_large.jpg
Cegah Gangguan Kamtibmas, Polisi Sisir Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178203//mayat-Ez6e_large.jpg
Geger, Tengkorak Manusia Ditemukan di Dalam Got Sawah Besar Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178155//mayat-SFmT_large.jpg
Fakta Baru, Terapis Wanita Tewas di Pejaten Pernah Kerja di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3178111//kapolres_pelabuhan_tanjung_priok_akbp_martuasah_h_tobing-0lyv_large.jpg
Polisi Ungkap Pengemudi Ojol Kerap Laporkan Kejahatan di Wilayah Tanjung Priok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement