5 Fakta Jasad Wanita di Peti Kemas, Diprediksi Tewas 2 Minggu Lalu

JAKARTA - Polisi membeberkan perkiraan waktu kematian mayat wanita tanpa identitas yang ditenukan membusuk dalam peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

Berikut fakta yang dibeberkan:

1. Korban Kemungkinan Tewas Sudah 2 Pekan

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Iptu I Gusti Ngurah Putu Krishna Narayana menyebutkan, dari hasil penyelidikan sementara korban diduga tewas sudah lebih dari 2 pekan sebelum ditemukan.

"Jenazahnya itu sudah dalam kondisi pembusukan lanjut atau sudah dalam proses mumifikasi dengan kondisi mayat seperti itu, perkiraan waktu kematian sekitar 2-10 minggu," ujar Ngurah saat dihubungi wartawan, Kamis (18/1/2024).

2. Usia Korban

Kemudian, Ngurah mengatakan dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan dokter forensik, korban diperkirakan berusia 50 sampai 65 tahun. Selain itu, tak ditemukan adanya tanda kekerasan berupa memar maupun patah tulang di tubuh korban.

3. Tak Ada Tanda Kekerasan

"Setelah dilakukan pemeriksaan, itu tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Tidak ada memar, tidak ada luka gores atau tusuk, tidak ada," ungkapnya.

"Kemudian tidak tampak ataupun teraba adanya patah tulang, jadi saat diraba tidak ada patah tulang baik di tangan, kaki, kemudian leher nggak ada yang patah tulangnya," tambah dia.