Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mahasiswa UB Dikeroyok 9 Senior di Kafe, Polisi: Rekonstruksi dan Keterangan Saksi Tak Mendukung!

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |00:20 WIB
Mahasiswa UB Dikeroyok 9 Senior di Kafe, Polisi: Rekonstruksi dan Keterangan Saksi Tak Mendukung!
Polisi bongkar kasus pengeroyokan mahasiswa UB (Foto: MPI)
A
A
A

MALANG - Insiden pengeroyokan yang menimpa mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) HAD di kafe Jalan Bandung, Kota Malang, diketahui tidak terbukti. Awalnya pihak korban, sempat mempertanyakan tidak adanya kejelasan penanganan kasus pengeroyokan yang menimpa HAD.

Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Danang Yudanto membantah pernyataan dari ibu korban dan beberapa pihak dari HAD di media sosial dan beberapa media online, yang menyatakan HAD menjadi korban pengeroyokan 9 orang. 

Sebab pasca-menerima laporan dari HAD dan EM serta HA, selaku lawannya berduel, polisi memintai keterangan sejumlah saksi di lokasi Kafe Loteng, termasuk menyita bukti rekaman kamera CCTV.

"Menjawab adanya pemberitaan di media sosial yang menyatakan bahwasannya ada korban mahasiswa salah satu perguruan tinggi, yang dikeroyok oleh seniornya atau 9 orang pada beberapa media, yang mengakibatkan patah tulang itu adalah tidak benar, karena hasil penyelidikan rekonstruksi, dan keterangan para saksi, tidak mendukung pernyataan tersebut," ujar Danang Yudanto, dikonfirmasi pada Kamis (18/1/2024) di Mapolresta Malang Kota.

Polisi memastikan, bahwa aksi tindakan penganiayaan ke HAD hanya dilakukan oleh EM dan HA, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya telah diserahkan ke kejaksaan.

"Yang melakukan tindak kekerasan bersama-sama itu adalah dua orang yakni tersangka EM, dan tersangka HA, yang saat ini dalam penahanan kejaksaan di Lapas (Kelas I Lowokwaru Malang)," beber mantan Kapolsek Blimbing itu.

Bahkan pernyataan mengenai luka tulang bahu yang bergeser dan adanya luka parah lain di tubuh HAD, juga dibantah oleh polisi. HAD, yang diketahui juga mahasiswa Fakultas Hukum UB, ini dari hasil pemeriksaan medis, hanya mengalami luka memar akibat kekerasan benda tumpul.

"Hasil visum pada tanggal 4 September 2023 pukul 17.00, dengan kesimpulan, karena ada dugaan tidak kekerasan pada saudara HAD, kesimpulannya adalah ditemukan luka-luka lecet pada bibir atas sisi dalam, leher sisi depan, siku kiri, lengan bawah kiri, luka-luka memar pada dada kanan kiri, lengan atas kanan akibat kekerasan benda tumpul, ini suratnya asli," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177037/pengeroyokan-N5cx_large.jpg
Dituding Rekam Video Diam-Diam, Pengunjung Kafe di Cengkareng Dikeroyok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164721/pengeroyokan-nrNQ_large.jpg
Sudah Tetapkan 4 Tersangka, Polisi Masih Buru Pelaku Lain Pengeroyokan Wartawan dan Humas KLH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161679/pengeroyokan-hC0k_large.jpg
Cekcok Pemotor di Bogor Berujung Pengeroyokan, Diduga Akibat Berdempetan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/338/3159635/pengeroyokan-zNMy_large.jpg
Brutal! Gegara Sampah, Belasan Pengamen Keroyok dan Tusuk Pemuda di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/525/3154516/pengeroyokan-xrDN_large.jpg
Viral Pendekar PSHT Keroyok Warga di Depan Itenas Bandung, 4 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/519/3151392/fadhol-3hEz_large.jpg
Fakta Terbaru Pengeroyokan Perwira TNI AL di Malang, Pelaku Diduga 15 Orang 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement