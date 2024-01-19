Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Blusukan di Pasar Induk Magetan, Ganjar Pranowo Dengar Keluhan Pedagang soal Sepi Pembeli

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |12:15 WIB
Blusukan di Pasar Induk Magetan, Ganjar Pranowo Dengar Keluhan Pedagang soal Sepi Pembeli
Ganjar Pranowo bersama pedagang di Pasar Induk Magetan (Foto: TPN Ganjar-Mahfud)
A
A
A

MAGETAN - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo blusukan ke Pasar Induk Magetan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Jumat (19/1/2024) pagi. Ganjar menyerap aspirasi para pedagang terkait adanya pedagang yang nakal berjualan di luar pasar.

Siti, salah satu pedagang sembako mengaku pasar menjadi sangat sepi lantaran adanya pedagang nakal tersebut. Dia mengadu ke Ganjar untuk segera dibuat aturan jelas agar semua pedagang berjualan di dalam kios.

"Saya memberi aspirasi ke Pak Ganjar agar pasar ini menjadi ramai lagi. Karena saat ini sangat menyedihkan di dalam sini sepi sekali," ujar Siti.

 BACA JUGA:

Siti mengungkap aturan resmi dari pemerintah kabupaten telah berulang kali ditegaskan untuk menertibkan pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement