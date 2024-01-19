Blusukan di Pasar Induk Magetan, Ganjar Pranowo Dengar Keluhan Pedagang soal Sepi Pembeli

MAGETAN - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo blusukan ke Pasar Induk Magetan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Jumat (19/1/2024) pagi. Ganjar menyerap aspirasi para pedagang terkait adanya pedagang yang nakal berjualan di luar pasar.

Siti, salah satu pedagang sembako mengaku pasar menjadi sangat sepi lantaran adanya pedagang nakal tersebut. Dia mengadu ke Ganjar untuk segera dibuat aturan jelas agar semua pedagang berjualan di dalam kios.

"Saya memberi aspirasi ke Pak Ganjar agar pasar ini menjadi ramai lagi. Karena saat ini sangat menyedihkan di dalam sini sepi sekali," ujar Siti.

BACA JUGA:

Siti mengungkap aturan resmi dari pemerintah kabupaten telah berulang kali ditegaskan untuk menertibkan pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya.