HOME NEWS JATIM

Dorong Konsumsi Ikan dan Telur, Ganjar: Protein Bagi Ibu Hamil Cukup, Insya Allah Stunting Teratasi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |17:13 WIB
Dorong Konsumsi Ikan dan Telur, Ganjar: Protein Bagi Ibu Hamil Cukup, Insya Allah Stunting Teratasi
Ganjar Pranowo (Foto: TPN)
A
A
A

 

MAGETAN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut jika protein bagi ibu hamil cukup insya Allah masalah stunting tercukupi dan teratasi.

Hal itu disampaikan disela blusukan ke desa peternak ayam petelur di Desa Bendo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Jumat (19/1/2024).

"Maka kalau proteinnya cukup untuk ibu-ibu hamil maka insya Allah kayak stunting itu, akan tercukupi dan anaknya juga nanti cerdas gitu, proteinnya dipenuhi, hewani bisa nabati bisa," kata Ganjar.

Ganjar menegaskan upaya sang istri Siti Atikoh yang menyarankan ibu-ibu hamil konsumsi telur untuk mencegah stunting perlu didorong. Menurutnya sumber protein salah satunya dari telur.

Halaman:
1 2
      
