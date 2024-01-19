Ganjar Tegaskan Penyediaan Fasilitas dari Pemerintah Penting bagi Milenial

PONOROGO - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan fasilitas dari pemerintah sangat penting bagi generasi milenial untuk mengembangkan potensi sekaligus membuka lapangan pekerjaan dan potensi ekonomi yang lebih besar.

Hal itu disampaikan usai berdialog dan menyerap aspirasi kalangan milenial di Kafe Sekayu River, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (19/1/2024).

"Sekali lagi tetap saja fasilitas dari pemerintah menjadi penting bagi mereka dan ini potensi ekonomi yang besar sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebenarnya," kata Ganjar.