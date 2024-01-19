Ganjar Sebut Museum Reog Ponorogo Bakal Jadi Monumen Tertinggi di Indonesia

PONOROGO - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyambangi proyek pembangunan Museum Reog di Desa Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (19/1/2024) sore. Ia disambut atraksi kesenian ratusan Reog Ponorogo dan penari kuda lumping.

Dalam kunjungannya, Ganjar mengamati bangunan monumen setinggi 126 meter itu. Nantinya, monumen Reog itu juga akan menjadi monumen tertinggi di Indonesia mengalahkan monumen Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali. Ia menyebut pembangunan monumen sekaligus museum itu dibangun di bekas penambangan kapur.

"Ini lagi menyiapkan museum sama monumen dan ini gedungnya tinggi nanti gambarnya reog tempatnya di bekas penambangan kapur sehingga dimanfaatkan untuk nanti kepentingan yang lebih banyak lagi," kata Ganjar.