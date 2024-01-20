Cooling System Pemilu 2024, Polres Rohul Minta Warga Tak Terpengaruh Berita Hoaks

ROHUL - Kapolres Rokan Hulu Riau AKBP Budi Setyono yang diwakili oleh Wakapolres Rohul Kompol Rahmad Hidayat melakukan cooling system bersama PLH Ketua KPUD Rohul Azhar Hasibuan.

Cooling system Polres Rohul bertempat di Lantai II Hotel Sapadia Pasir Pangaraian, Jumat 20 Januari 2024. Polres Rokan Hulu melakukan sosialisasi Pelaksanaan Pemilu 2024.

BACA JUGA:

Tampak hadir Plh Ketua KPU Rohul Azhar Hasibuan, Kabag Ops Polres Rokan Hulu Hidayati dan Kasat Intelkam Polres Rohul AKP Bunyamin. Turut juga hadir Ps.Kasat Samapta Polres Rohul Iptu Nanang Pujiono beserta Kasi Humas Polres Rohul IPDA Refly Harahap.

Kompol Rahmad dalam penyampaiannya mengatakan saat ini memasuki tahapan kampanye Pemilu Tahun 2024 dan lebih kurang 1 bulan lagi akan dilakukan pemungutan suara. Dia meminta kepada jajaran KPU Rokan Hulu untuk mengkondisikan situasi Kamtibmas di wilayahnya, jangan sampai ada timbulnya gangguan sekecil apapun

BACA JUGA:

Jaga Suasana Aman Selama Pemilu, Kapolri Akan Hadiri Acara Jogja Asik

“Kemudian agar KPU Rokan Hulu sebagai penyelenggara memberikan pemahaman dan edukasi berpolitik yang baik terhadap pemilih dan jangan terpengaruh dengan berita hoax,” sebut Kompol Rahmat.