Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cooling System Pemilu 2024, Polres Rohul Minta Warga Tak Terpengaruh Berita Hoaks

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |13:22 WIB
<i>Cooling System</i> Pemilu 2024, Polres Rohul Minta Warga Tak Terpengaruh Berita Hoaks
Polres Rohul melakukan cooling system Pemilu 2024. (Foto: Dok Polres Rohul)
A
A
A

ROHUL - Kapolres Rokan Hulu Riau AKBP Budi Setyono yang diwakili oleh Wakapolres Rohul Kompol Rahmad Hidayat melakukan cooling system bersama PLH Ketua KPUD Rohul Azhar Hasibuan.

Cooling system Polres Rohul bertempat di Lantai II Hotel Sapadia Pasir Pangaraian, Jumat 20 Januari 2024. Polres Rokan Hulu melakukan sosialisasi Pelaksanaan Pemilu 2024.

 BACA JUGA:

Tampak hadir Plh Ketua KPU Rohul Azhar Hasibuan, Kabag Ops Polres Rokan Hulu Hidayati dan Kasat Intelkam Polres Rohul AKP Bunyamin. Turut juga hadir Ps.Kasat Samapta Polres Rohul Iptu Nanang Pujiono beserta Kasi Humas Polres Rohul IPDA Refly Harahap.

Kompol Rahmad dalam penyampaiannya mengatakan saat ini memasuki tahapan kampanye Pemilu Tahun 2024 dan lebih kurang 1 bulan lagi akan dilakukan pemungutan suara. Dia meminta kepada jajaran KPU Rokan Hulu untuk mengkondisikan situasi Kamtibmas di wilayahnya, jangan sampai ada timbulnya gangguan sekecil apapun

BACA JUGA:

Jaga Suasana Aman Selama Pemilu, Kapolri Akan Hadiri Acara Jogja Asik 

“Kemudian agar KPU Rokan Hulu sebagai penyelenggara memberikan pemahaman dan edukasi berpolitik yang baik terhadap pemilih dan jangan terpengaruh dengan berita hoax,” sebut Kompol Rahmat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement