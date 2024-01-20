Gempa Magnitudo 3,3 Guncang Lima Puluh Kota Sumbar

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,3 mengguncang Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar) pada Sabtu (20/1/2024)sekitar pukul 23.35 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 28 kilometer Timur Laut Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar). Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 194 kilometer.

"#Gempa Mag:3.3, 20-Jan-2024 23:35:38WIB, Lok:0.03LU, 100.84BT (28 km TimurLaut LIMAPULUHKOTA-SUMBAR), Kedlmn:194 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga daerah Lima Puluh Kota untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Salman Mardira)