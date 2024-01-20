Kiai Probolinggo dan Lumajang Dukung Ganjar-Mahfud: Sosok Pendekar Hukum

PROBOLINGGO - Dukungan kembali mengalir untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Para Kiai dan Ulama yang tergabung dalam Jaringan Ahlussunah Wal Jamaah Indonesia Kabupaten Probolinggo - Lumajang menyatakan dukungannya dalam acara Halaqah Kebangsaan.

Dalam Halaqah Kebangsaan tersebut, berbagai isu nasional dibahas termasuk diskusi mengenai penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Ketua Majelis Kiai Kampung Probolinggo, Gus Dr. Ahmad Fawaid, Ganjar-Mahfud bertekad memberikan kepastian hukum dengan menciptakan pemerintahan yang memperhatikan kebebasan berekspresi, melindungi konsumen, dan memberantas praktik pungli serta pemerasan.

Bahkan, Ganjar-Mahfud diakui sebagai pahlawan penegakan hukum karena komitmen mereka terhadap reformasi hukum, penguatan Komisi Yudisial (KY), dan tindakan tegas terhadap mafia hukum.

"Karena tonggak dari sebuah negara adalah keadilan dan hukum maka pasangan Ganjar-Mahfud nanti bisa menjadi pendekar utama dalam penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi," kata Gus Fawaid.

Ia mengungkapkan hal tersebut usai Halaqah Kebangsaan di Pondok Pesantren Hidayatul Islam, Desa Clarak, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Jumat 19 Januari 2024.