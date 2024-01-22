Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Pranowo Kenalkan Wanita yang Bikin Lampung Spesial, Siapa Dia?

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |16:11 WIB
Ganjar Pranowo Kenalkan Wanita yang Bikin Lampung Spesial, Siapa Dia?
Ganjar Pranowo kampanye di Lampung (Foto: Wahyu Sibarani)
A
A
A

 

LAMPUNG - Calon Presiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo ternyata punya cerita khusus soal Lampung. Ternyata ada sosok wanita yang membuat propinsi paling selatan di Pulau Sumatera itu jadi sangat spesial buat dirinya.

Wanita itu bahkan langsung dihadirkan menemani Ganjar Pranowo saat menghadiri kampanye akbar Hajatan Rakyat di Lampung, Senin (22/1/2024) ini. Wanita itu ternyata sangat spesial karena pernah merawat Ganjar Pranowo dari kecil.

"Ibu Sri adalah orang yang sangat berarti buat saya karena pernah merawat saya sejak kecil. Sekarang dia tinggal di Lampung dan saya akhirnya bertemu lagi dengan Ibu Sri," ujar Ganjar Pranowo bahagia.

Wanita yang dipanggil Sri itu ternyata punya nama lengkap Sri Kaptini. Kepada wartawan Sri Kaptini mengaku sudah merawat Ganjar Pranowo sejak dirinya berusia remaja. Tepatnya saat masih berumur 17 tahun.

Kebetulan Sri Kaptini adalah anak dari paman Ganjar Pranowo. Dari situ tidak heran jika akhirnya Sri Kaptini sudah sangat akrab dengan Ganjar Pranowo. Bahkan, merawat dan menjaga Ganjar Pranowo kecil.

"Dia maunya digendong terus," cerita Sri Kaptini dengan mata berkaca-kaca.

Ia mengatakan, sejak kecil Ganjar Pranowo memang sudah terlihat sangat istimewa. Menurutnya, Ganjar Pranowo adalah anak yang sangat penurut sehingga sangat mudah disayangi semua orang.

"Saya pisah dengan Ganjar ketika saya menikah dan pindah ke Lampung. Sejak saat itu saya lama tidak bertemu dengan Ganjar," ujar Sri Kaptini.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement