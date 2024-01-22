Ganjar Pranowo Kenalkan Wanita yang Bikin Lampung Spesial, Siapa Dia?

LAMPUNG - Calon Presiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo ternyata punya cerita khusus soal Lampung. Ternyata ada sosok wanita yang membuat propinsi paling selatan di Pulau Sumatera itu jadi sangat spesial buat dirinya.

Wanita itu bahkan langsung dihadirkan menemani Ganjar Pranowo saat menghadiri kampanye akbar Hajatan Rakyat di Lampung, Senin (22/1/2024) ini. Wanita itu ternyata sangat spesial karena pernah merawat Ganjar Pranowo dari kecil.

"Ibu Sri adalah orang yang sangat berarti buat saya karena pernah merawat saya sejak kecil. Sekarang dia tinggal di Lampung dan saya akhirnya bertemu lagi dengan Ibu Sri," ujar Ganjar Pranowo bahagia.

Wanita yang dipanggil Sri itu ternyata punya nama lengkap Sri Kaptini. Kepada wartawan Sri Kaptini mengaku sudah merawat Ganjar Pranowo sejak dirinya berusia remaja. Tepatnya saat masih berumur 17 tahun.

Kebetulan Sri Kaptini adalah anak dari paman Ganjar Pranowo. Dari situ tidak heran jika akhirnya Sri Kaptini sudah sangat akrab dengan Ganjar Pranowo. Bahkan, merawat dan menjaga Ganjar Pranowo kecil.

"Dia maunya digendong terus," cerita Sri Kaptini dengan mata berkaca-kaca.

Ia mengatakan, sejak kecil Ganjar Pranowo memang sudah terlihat sangat istimewa. Menurutnya, Ganjar Pranowo adalah anak yang sangat penurut sehingga sangat mudah disayangi semua orang.

"Saya pisah dengan Ganjar ketika saya menikah dan pindah ke Lampung. Sejak saat itu saya lama tidak bertemu dengan Ganjar," ujar Sri Kaptini.