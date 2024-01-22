Keterlibatan Anak dan Istri Dalam Kampanye, Ganjar : Suport Sistem Keluarga Sangat Penting

YOGYAKARTA - Suasana penuh keakraban mewarnai ramah tamah calon Presiden Ganjar Pranowo dengan warga Ngingrong dan sekitarnya di pasar Ngingrong, Senin (22/1/2024) malam. Canda tawa antara Ganjar Pranowo dengan masyarakat membuktikan tidak ada sekat antara Ganjar dengan Rakyat.

Salah seorang warga mewakili suara perempuan, Yudaltinah mengaku heran dengan keterlibatan Siti Atiqoh dan Alam Ganjar yang mendukung penuh Ganjar Pranowo dalam pencalonan presiden kali ini. Wanita asal Kapanewon Saptosari ini juga menanyakan bagaimana mengatur waktu antara keluarga dengan kesibukannya di dunia politik.

"Pak Ganjar bagaimana mengatur waktu dengan keluarga," tanya Yudaltinah.

Ganjar menjawabnya dengan seloroh jika sudah lama tidak berjumpa dengan istri dan anaknya. Karena masing-masing memiliki jadwal tersendiri untuk menyapa warga. Bahkan dirinya sering tidak mengetahui istrinya sedang di mana.

"Karena ini punya hajad, ya ndak papa sibuk masing-masing," ujar Ganjar.

Ganjar mengaku kaget dengan yang dilakukan istri dan anaknya kali ini. Jika sebelumnya dia mencalonkan diri menjadi DPR ataupun Gubernur, anak istrinya tidak pernah seperti sekarang ini. Dulu ketika mencalonkan diri menjadi DPR ataupun Gubernur, paling banter keduanya hanya mendampingi.

Namun kali ini memang berbeda, di mana anak istrinya dengan tegas bilang kepada dirinya jika ingin ikut berkeliling. Dan memang benar, keduanya ikut berkeliling seluruh Indonesia namun dengan jadwal sendiri-sendiri.

"Saya itu heran, Massa yang datang itu banyak istriku ketimbang aku. Bahkan digunjing di medsos karena yang nyalon presiden itu siapa? Ganjar atau istrinya," kata Ganjar.