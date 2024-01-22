Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Bertemu Alam, Ini Harapan Anak Muda Jogja untuk Ganjar Pranowo

Kuntadi , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |20:27 WIB
Bertemu Alam, Ini Harapan Anak Muda Jogja untuk Ganjar Pranowo
Alam Ganjar di Yogyakarta. (Foto: Kuntadi)
A
A
A

YOGYAKARTA - Sejumlah anak muda di Yogyakarta siap mendukung dan memenangkan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024 mendatang. Mereka banyak menitipkan pesan dan harapan untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekitar 100 anak muda berkumpul dalam ‘Bincang Generasi Kita’ di salah satu kafe di Jalan Magelang, Yogyakarta, Senin (22/1/2024). Mereka sengaja datang untuk bertemu dengan putra Ganjar Pranowo, Alam Ganjar untuk menitipkan pesan.

 BACA JUGA:

“Saya kebetulan calon guru. Saya berharap ke depan kesejahteraan guru lebih diperhatikan lagi,” kata Alviana.

Alviana yakin pasangan Ganjar-Mahfud akan menang pada Pilpres 14 Februari 2024. Mereka yakin sosok Ganjar akan membawa Indonesia bisa lebih maju. Untuk itulah mereka siap bergandeng tangan untuk memenangkan Ganjar.

 BACA JUGA:

“Iya. Pasti kami akan mendukung,” katanya.

Sementara Faeda berharap Ganjar bisa menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Saat ini dia baru saja menyelesaikan kualiahnya dan mencari pekerjaan.

Halaman:
1 2
      
