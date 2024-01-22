Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Cerita Alam Ganjar Membangun Bisnis E-Sport, Tekankan Pentingnya Internet Gratis

Kuntadi , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |19:46 WIB
Cerita Alam Ganjar Membangun Bisnis E-Sport, Tekankan Pentingnya Internet Gratis
Alam Ganjar di Yogyakarta. (Foto: Erfan Erlin)
A
A
A

YOGYAKARTA - Ratusan anak muda di Yogyakarta antusias mengikuti pertemuan dengan putra calon Presiden (capres) Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, Senin (22/1/2024). Anak muda butuh fasilitas internet gratis untuk mengembangkan bisnisnya.

Kedatangan Alam disambut puluhan anak muda yang akan mengikuti bincang ‘Generasi Kita’ di salah satu kafe di Jalan Magelang, Yogyakarta. Mereka dengan antusias mendengarkan cerita dan pengalaman Alam dalam mengembangkan bisnis online.

“Anak muda itu butuh internet gratis untuk mengembangkan bisnisnya,” katanya.

Selani itu, anak muda perlu berkolaborasi dengan perusahaan lain yang sudah eksis. Hal ini dirasa penting untuk membangun jaringan bisnis dan mengenalkan brand produk yang kuat agar konsumen tahu.

“Konsumen ke depan harus tahu dengan produk sehingga jaringan ini penting,” katanya.

Alam mengaku tertarik dengan game online ketika pandemi Covid pada 2020 silam. Saat itu dia sedang menyelesaikan pendidikan di luar negeri, sehingga tidak banyak aktivitas yang dilakukan. Saat itulah dia mulai dikenalkan dengan e-sport oleh teman-temannya dan keterusan sampai saat ini.

“Ternyata di game online itu ada ceruk bisnisnya. Saya juga berhasil membawa kontingen Jawa Tengah meraih perunggu alam Popnas,” katanya.

Dari sinilah dia keterusan bertemu dengan berbagai ekosistem dan mampu membangun industri. Saat ini tantangan ke depan adalah bagaimana bisa memberi pemahaman kepada orang tua tentang busnis e-sport.

