Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hary Tanoe Ajak Masyarakat Pilih Ganjar-Mahfud demi Percepatan Kesejahteraan

Hambali , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |19:34 WIB
Hary Tanoe Ajak Masyarakat Pilih Ganjar-Mahfud demi Percepatan Kesejahteraan
Hary Tanoesoedibjo. (Foto: MPI)
A
A
A

TANGSEL - Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga, Ganjar-Mahfud demi percepatan kesejahteraan. Menurut HT, dari semua calon hanya Ganjar-Mahfud yang punya kriteria membawa percepatan kesejahteraan.

"Dari semua kriteria yang saya lihat, Ganjar-Mahfud adalah pilihannya," ucap HT kepada Group Tionghoa Benteng Tangsel di Resto Remaja Kuring, Serpong, Senin (22/01/24).

 BACA JUGA:

Selain memiliki banyak pengalaman, lanjut Hary Tanoe, Ganjar-Mahfud merupakan pasangan yang tak memiliki keterkaitan dengan kegaduhan masa lalu seperti terjadi pada tahun 1998 atau sebelumnya.

"Ganjar-Mahfud tidak ada kaitan dengan masa lalu sebelum reformasi. Beliau berdua adalah tokoh yang muncul setelah reformasi era tahun 2000-an sampai dengan hari ini. Jadi tidak ada beban masa lalu, tahun 98, atau sebelumnya tidak sama sekali," terangnya.

 BACA JUGA:

Selain itu, HT meminta agar masyarakat tidak salah menentukan pemimpin pada Pemilihan Presiden 14 Februari mendatang. Sebab konsekuensinya akan ditanggung sampai 10 tahun ke depan.

"Pilihan ini nanti sangat penting, jangan salah pilih partai, jangan salah pilih Capres-Cawapres. Karena akan menentukan siapa yang duduk sebagai presiden dan wakil presiden 10 tahun. Akan kah kita siap nunggu lagi 10 tahun?" ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180916/perindo-TIMk_large.jpg
Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180914/perindo-vzKg_large.jpg
Wejangan HT ke Kader Perindo: Bangun Organisasi Sampai ke Bawah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement