Hary Tanoe Ajak Masyarakat Pilih Ganjar-Mahfud demi Percepatan Kesejahteraan

TANGSEL - Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga, Ganjar-Mahfud demi percepatan kesejahteraan. Menurut HT, dari semua calon hanya Ganjar-Mahfud yang punya kriteria membawa percepatan kesejahteraan.

"Dari semua kriteria yang saya lihat, Ganjar-Mahfud adalah pilihannya," ucap HT kepada Group Tionghoa Benteng Tangsel di Resto Remaja Kuring, Serpong, Senin (22/01/24).

Selain memiliki banyak pengalaman, lanjut Hary Tanoe, Ganjar-Mahfud merupakan pasangan yang tak memiliki keterkaitan dengan kegaduhan masa lalu seperti terjadi pada tahun 1998 atau sebelumnya.

"Ganjar-Mahfud tidak ada kaitan dengan masa lalu sebelum reformasi. Beliau berdua adalah tokoh yang muncul setelah reformasi era tahun 2000-an sampai dengan hari ini. Jadi tidak ada beban masa lalu, tahun 98, atau sebelumnya tidak sama sekali," terangnya.

Selain itu, HT meminta agar masyarakat tidak salah menentukan pemimpin pada Pemilihan Presiden 14 Februari mendatang. Sebab konsekuensinya akan ditanggung sampai 10 tahun ke depan.

"Pilihan ini nanti sangat penting, jangan salah pilih partai, jangan salah pilih Capres-Cawapres. Karena akan menentukan siapa yang duduk sebagai presiden dan wakil presiden 10 tahun. Akan kah kita siap nunggu lagi 10 tahun?" ucapnya.