Caleg Perindo Anang Iskandar Senang Program Perindo Diterima Masyarakat

SURABAYA - Caleg DPR RI dari Partai Perindo Anang Iskandar mengaku gembira dengan antusiasme warga di Surabaya, Jawa Timur. Ia bersyukur program yang dibawakan bersama Partai Perindo diterima positif oleh masyarakat.

"Hampir setiap kali kegiatan kami diserbu masyarakat. Mudah-mudahan kami bisa terus berbagi," ujar mantan Kapolrestabes Surabaya ini, Minggu (21/01/2024).

BACA JUGA: Bazar Minyak Goreng Murah Caleg Perindo Diserbu Warga Surabaya

Anang menggelar kegiatan senam sehat dan bazar minyak goreng murah. Menurutnya, sengaja menggelar kegiatan tersebut untuk membantu meringankan beban masyarakat. Apalagi, belakangan harga kebutuhan bahan pokok juga meningkat.

"Hari ini kami siapkan 2.000 liter minyak goreng. Alhamdulillah, masyarakat antusias. Lihat saja antreannya luar biasa," kata caleg Perindo nomor urut 2 ini.

Ia berharap kegiatan serupa bisa digelar kembali. Sebagaimana visi Partai Perindo, pihaknya ingin terus membantu masyarakat agar bisa sejahtera.