Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Anang Iskandar Senang Program Perindo Diterima Masyarakat

Ihya Ulumudin , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |18:26 WIB
Caleg Perindo Anang Iskandar Senang Program Perindo Diterima Masyarakat
Senam sehat Caleg Perindo di Surabaya (Foto: Ihya Ulumudin)
A
A
A

 

SURABAYA - Caleg DPR RI dari Partai Perindo Anang Iskandar mengaku gembira dengan antusiasme warga di Surabaya, Jawa Timur. Ia bersyukur program yang dibawakan bersama Partai Perindo diterima positif oleh masyarakat.

"Hampir setiap kali kegiatan kami diserbu masyarakat. Mudah-mudahan kami bisa terus berbagi," ujar mantan Kapolrestabes Surabaya ini, Minggu (21/01/2024).

Anang menggelar kegiatan senam sehat dan bazar minyak goreng murah. Menurutnya, sengaja menggelar kegiatan tersebut untuk membantu meringankan beban masyarakat. Apalagi, belakangan harga kebutuhan bahan pokok juga meningkat.

"Hari ini kami siapkan 2.000 liter minyak goreng. Alhamdulillah, masyarakat antusias. Lihat saja antreannya luar biasa," kata caleg Perindo nomor urut 2 ini.

Ia berharap kegiatan serupa bisa digelar kembali. Sebagaimana visi Partai Perindo, pihaknya ingin terus membantu masyarakat agar bisa sejahtera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180916/perindo-TIMk_large.jpg
Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180914/perindo-vzKg_large.jpg
Wejangan HT ke Kader Perindo: Bangun Organisasi Sampai ke Bawah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180913/perindo-QElq_large.jpg
Babak Baru Politik Transparan, Perindo Luncurkan Laporan Kinerja DPRD Kader
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement