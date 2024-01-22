Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ganjar Pranowo dan Atikoh Iringi Lagu Tanah Airku dengan Angklung Bareng Puluhan Ribu Warga di Bandung

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |02:10 WIB
Ganjar Pranowo dan Atikoh Iringi Lagu Tanah Airku dengan Angklung Bareng Puluhan Ribu Warga di Bandung
A
A
A

BANDUNG - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan sang istri, Siti Atikoh tampil kompak bermain alat musik angklung bersama puluhan ribu warga yang membanjiri Lapangan Tegalega, Astana Anyar, Kabupaten Bandung, Minggu, (21/1/2024).

Ganjar dan Atikoh tampak berdiri berdampingan di atas panggung nan megah dan kompak mengenakan kemeja putih bertuliskan ‘Sat Set’. Mereka juga tampak memainkan angklung bersama ketua umum partai pengusung hingga para tokoh nasional berpengaruh.

Angklung yang masing-masing mereka pegang lantas mulai digerakkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian, sehingga menciptakan sebuah irama musik yang mengiringi lagu wajib nasional berjudul ‘Tanah Airku’.

Ekspresi Ganjar maupun Atikoh tampak begitu antusias saat puluhan ribu angklung di lokai tersebut mulai dimainkan dan terdengar bersahut-sahutan. Sontak, alunan musik lagu ‘Tanah Airku’ itu sukses membuat suasana di sana begitu khidmat dan sukses ‘membakar’ rasa nasionalisme mereka.

Sebagai informasi, pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD memulai kampanye akbar perdana di Lapangan Tegallega, Bandung, Jawa Barat, Minggu (21/1/2024).

Para musisi Tanah Air yang sumbang suara di kampanye akbar tersebut di antaranya grup musik Slank, KOTAK, dan Bimbo.

