HOME NEWS JABAR

Megawati Ajak Warga Jawa Barat Menangkan Ganjar-Mahfud 1 Putaran di Pilpres 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |02:15 WIB
Megawati Ajak Warga Jawa Barat Menangkan Ganjar-Mahfud 1 Putaran di Pilpres 2024
A
A
A

JAKARTA - Presiden Indonesia ke-5 yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajak warga Jawa Barat (Jabar) untuk memenangkan Ganjar Pranowo -Mahfud MD satu putaran di Pilpres 2024.

“Kita berdoa dan berjuang putarannya satu kali aja, bisa apa enggak satu kali? Bener nih? Karena nanti kalau di penghitungan suara kalau melehek, kempes? Kalian si bohong sama ibu,” ajak Mega pada kampanye akbar perdana di Lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat, Minggu (21/1/2024).

Megawati pun ingin agar warga Jawa Barat memiliki semangat pejuang 45 seperti ketika melawan penjajahan Belanda dahulu. Jika tidak sesuai saat perhitungan suara, maka warga Jawa Barat tak memiliki semangat 45.

“Jawa Barat tidak lagi bersifat yang namanya semangat pejuang, pejuang 45 ketika bertempur sama Belanda,” kata Megawati.

Lebih lanjut, Megawati juga mengajak warga Jawa Barat punya semangat berkobar ketika melawan penjajah dulu seperti peristiwa Bandung Lautan Api. “Kan ada, lagu saja itu yang namanya Bandung Lautan Api, ingat apa tidak? Jangan bohong sama ibu, ibu ini apal banget mana ini yang bohong-bohong. Hayo lo ya.”

“Nah jadi janji lho ya? Berapa (putaran)?” kata Megawati sekali lagi.

“Satu…” jawab kompak warga Jawa Barat yang hadir pada kampanye akbar perdana Ganjar-Mahfud itu.

Halaman:
1 2
      
