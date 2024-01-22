Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ganjar Bakar Semangat Puluhan Ribu Pendukungnya di Hajatan Rakyat Bandung

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |02:20 WIB
Ganjar Bakar Semangat Puluhan Ribu Pendukungnya di Hajatan Rakyat Bandung
A
A
A

BANDUNG – Calon presiden (capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo membakar semangat puluhan ribu kader, relawan dan simpatisan serta warga Jawa Barat dalam acara Hajatan Rakyat yang digelar di Lapangan Tegallega Bandung, Minggu (21/1/2024). Ganjar menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus bersama rakyat khususnya mereka kelompok Marhaen.

"Kami sayang Jawa Barat dan kami sayang Kota Bandung. Bandung punya sejarah pada bangsa ini ketika Bung Karno mendapat inspirasi dari orang Jawa Barat untuk sikap politiknya. Bapak Marhaen, dialah orang kecil yang butuh pembelaan politik, dan kami komitmen bersama orang kecil," tegas Ganjar.

Ganjar menegaskan, Marhaen adalah petani. Dan saat ini, problem yang dialami para petani diseluruh Indonesia sama.

Dirinya sudah berkeliling ke berbagai wilayah dan sebagian besar yang dikeluhkan adalah persoalan pupuk langka. Hasil panen petani dibeli murah, sementara harga kebutuhan pokok melambung tinggi.

"Maka Ganjar-Mahfud berkomitmen bahwa pangan harus dikendalikan negara. Negara harus bertanggungjawab dan tidak boleh pangan itu menjadi bahan liberal yang diperdagangkan. Kita kembalikan lagi fungsi Bulog untuk mengamankan pangan," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
