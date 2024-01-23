Advertisement
HOME NEWS NEWS

Terbantu Gerobak UMKM Perindo, Pedagang Bakso Sapi di Jaksel: Semoga Berkah

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |22:42 WIB
Terbantu Gerobak UMKM Perindo, Pedagang Bakso Sapi di Jaksel: Semoga Berkah
JAKARTA - Sejumlah pedagang yang mendapatkan bantuan gerobak UMKM Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendoakan agar partai tersebut bisa menang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Marjana warga RT07/RW02 Kelurahan Pasar Minggu mengaku bersyukur bisa mendapatkan gerobak untuk berjualan bakso.

"Kita memang sudah mengajukan ke Partai Perindo agar bisa mendapatkan gerobak UMKM Partai Perindo. Karena gerobak kayu atapnya seng sudah karatan. Gerobak kayu jati Belanda itu bisa Rp 5 jutaan. Kalau yg paling gerobak bahan kayu Meranti paling murah Rp 2,5 juta," kata Marjana.

Marjana mengaku sudah berjualan bakso hampir enam tahun dengan rata-rata menjual 100-150 porsi setiap harinya.

"Kuncinya jaga kualitas dan rasa. Kalau saya tetap pakai daging sapi 100 persen. Gak pakai campuran ayam. Harapannya dengan adanya gerobak baru penampilan semakin fresh. Semoga pelanggan dapat semakin banyak," tuturnya.

Sedangkan, Rois (57) warga RT09/RW06 Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi mengaku senang bisa mendapatkan bantuan gerobak tersebut.

"Alhamdulillah rejeki saya jadi langsung daftar pas buka di Jakarta Selatan. Saya jualan nasi uduk, gorengan, minuman sachet kopi sudah 10 tahun lebih jualan," kata Rois.

Ia mengungkapkan kerap berjualan dekat ITC Kuningan dari jam 5 sore sampai jam 11 malam menyasar karyawan yang baru pulang bekerja.

"Kondisi gerobak yang lama sudah lapuk, makanya Alhamdulillah dapat gerobak baru. Semoga dengan adanya gerobak ini bisa semakin laris. Dan harapannya untuk Perindo terwujud dan terpilih masyarakat," tutup Rois.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
