Caleg Perindo Suripto: Program Gerobak Perindo Bantu Sejahterakan Masyarakat

JAKARTA - Calon legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta Partai Perindo dapil 1 Jakarta Pusat, Suripto mengatakan program konsisten dari Partai Perindo yang memberikan bantuan berupa gerobak dagang merupakan hal yang sangat membantu untuk para pelaku UMKM.

Hal tersebut dia ungkapkan saat menghadiri penyerahan 11 gerobak dagang bersama dengan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) dan Ketua Umum Kartini Partai Perindo Liliana Tanoesoedibjo di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat.

"Jadi terus terang mereka sangat terbantu. ada kaya ibu Siti pedagang nasi uduk itu dagangnya di meja, sekarang dapat gerobak yang pak Anto itu yang dagang Indomie itu gerobaknya sudah rusak dapet gerobak baru, wah senang sekali. Nah yang bakso Nur buat gantiin gerobak baksonya," ucap Suripto, Selasa (23/1/2024).

Suripto berharap kedepannya para pelaku UMKM yang telah mendapatkan bantuan gerobak itu bisa sejahtera sesuai dengan misi dari Partai Perindo.

"Harapan kedepannya kita sebagai partai perindo sudah membuktikan untuk Indonesia sejahtera. Jadi partai ini perduli sama rakyat kecil," ujar Suripto.

"Partai ini sudah membuktikan bukan hanya janji atau jargon saja dan sudah diwujudkan sehingga aksi nyata sudah dilakukan," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)