Tak Perlu Sewa Gerobak Lagi, Ismayanti Ucapkan Rasa Syukur Dapat Gerobak UMKM Perindo

JAKARTA - Sejumlah pedagang yang mendapatkan bantuan gerobak UMKM Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengucapkan syukur karena mereka merasa terbantu dengan kehadiran program pro rakyat kecil tersebut.

Ismayanti (37) warga RT06/RW09 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu mengaku tidak menyangka bisa terpilih mendapatkan gerobak UMKM Partai Perindo.

"Gak nyangka kayak lagi mimpi padahal ini nyata, bukti kerja nyata Partai Perindo berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil," kata Ismayanti yang berjualan gorengan.

Ia mengaku selama ini masih menyewa gerobak. Sehingga keberadaan gerobak UMKM Partai Perindo sangat membantu dirinya.

"Selama ini saya jualan nyewa gerobak Rp 50 ribu per hari. Makanya dengan adanya dapat gerobak ini Alhamdulillah jadi gak sewa lagi. Sehingga pendapatan nya untuk modal dan ditabung," kata Ismayanti.

Berjualan gorengan dari jam 6 pagi hingga jam 4 sore perempuan ibu satu anak tersebut mengaku dapat merogoh omset kotor Rp 300-400 ribu setiap harinya.

"Apa-apa lagi mahal makanya saya juga jualan dekat sekolah karena lumayan ramai. Harapannya Partai Perindo semakin jaya bisa membantu rakyat kecil," jelasnya.

Sementara itu, Rita (35) warga RT06/RW03 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran yang berjualan gorengan dan kopi juga berharap Partai Perindo lolos dan menang dalam Pemilu 2024.

"Saya jualan di pinggir jalan cari lokasi yang strategis. Jualan dari jam 9 pagi - 5 sore dekat lokasi pemancingan. Senang dan bangga karena mendapatkan bantuan dari pak Hary Tanoesoedibjo. Bisa lebih nyaman dan maksimal jualan," kata Rita.

Ia berharap kepedulian Partai Perindo terhadap masyarakat kecil terus konsisten dilakukan dan semakin sering membantu rakyat apabila menang dalam Pemilihan Umum 2024.

"Dengan adanya gerobak ini semoga lebih besar lagi pendapatan. Harapannya untuk Partai Perindo bisa lebih sukses dan maju lagi dan bisa lebih membantu pedagang kecil UMKM," pungkas Rita.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 11 pedagang di Kota Jakarta Pusat dan Kota Jakarta Selatan mendapatkan gerobak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada Selasa (23/1/2024).