Ketika Warga Semarang Ngeluh Ke Mahfud Soal Sertifikat Tanah

SEMARANG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD menerima keluhan dari salah satu warga Kemijen, Jono (80) soal pembagian sertifikat tanah. Jono mengaku telah mengurus soal sertifikat tanah tersebut hingga ke istana wakil presiden.

"Di RW 3, yang belum pernah tersentuh sertifikat adalah di RW 3 Pak, sertifikat tanah. Padahal saya sudah datang ke karisidenan ke BUMN ke Bu Sri Mulyani ke Pak Wapres," keluh Jono dalam acara 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Dia juga menceritakan telah menjabat sebagai ketua RW selama 9 tahun akan tetapi sertifikat untuk warga tak kunjung di turunkan.

"Jadi saya mohon dengan sangat penyerahan sertifikat pada hari Rabu kemarin di Kemijen ada, tapi di RW 03 nggak ada Pak hanya 4 tok," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud sempat menanyakan balik kepada Jono, perihal apa yang menyebabkan apa yang menjadi kendalanya saat ini. Kata Jono, permasalahannya selama ini berkaitan dengan payung hukum tanah.

"Ini payung hukum katanya tanah PT KAI, padahal itu sudah diserahkan sama Presiden Soeharto pada saat itu. Ini saya mohon dengan sangat bapak," kata Jono.