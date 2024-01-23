Advertisement
HOME NEWS JATIM

Prank Begal di Malang Jadi Viral hingga Resahkan Warga, Polisi Ancam Pidanakan Penyebar

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |01:01 WIB
Prank Begal di Malang Jadi Viral hingga Resahkan Warga, Polisi Ancam Pidanakan Penyebar
A
A
A

MALANG - Polisi memastikan akan memproses laporan hukum kepada guru dari Kecamatan Singosari, Malang, usai menarasikan dibegal. Laporan hukum mengenai adanya laporan palsu tersebut dibuat karena ia dalam kondisi terjepit membutuhkan uang untuk membayar utang ke temannya, sehingga menceritakan ke istrinya dibegal seseorang dan memintanya mengirimkan sejumlah uang.

Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Danang Yudanto menegaskan, bahwa selain Syukron nantinya pihaknya akan memintai keterangan pengunggah narasi Syukron dibegal di Jalan Ranugrati, Kedungkandang, dekat SPBU Sawojajar, dengan akun Instagram @siifafaaa.

"Pada kejadian ini yang mengupload akan kita panggil, lagi kita lakukan pemeriksaan, apa sebenarnya niatan dari si pengupload sendiri. Kemudian terkait ada sanksi hukum terkait mengupload tadi," ucap Danang Yudanto, seussi pemeriksaan ke Syukron, di Mapolresta Malang Kota, Senin sore (22/1/2024).

Khusus untuk Muhammad Syukron, guru asal Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, polisi menyebut sudah ada laporan atas ulah kelakar ke istrinya yang menyebut tengah diancam beberapa orang dan minta ditransferkan uang.

"Tetap kena, karena dalam penyelidikan, ada dugaan bahwasanya yang bersangkutan ini mengetahui, ketika itu akan menjadikan konten, atau akun diupload salah satu akun yang kemarin viral dipersilahkan," ujar mantan Kapolsek Blimbing ini.

"Kemudian kita kenakan terkait laporan palsu, terkait nanti proses pendidikannya bagaimana kita akan lakukan lebih lanjut termasuk yang mengupload," imbuhnya.

