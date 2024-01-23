Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ibu yang Siram Anak Pakai Air Panas Mengaku Dapat Bisikan Gaib

Lukman Hakim , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |07:45 WIB
Ibu yang Siram Anak Pakai Air Panas Mengaku Dapat Bisikan Gaib
Polisi tangkap ibu aniaya anak di Surabaya (Foto: Lukman Hakim)
SURABAYA - Seorang ibu berinisial ACA (27), asal Manyar Tirtoyoso Selatan VIII, Surabaya, Jawa Timur tega melakukan penyiksaan terhadap anak kandungnya GEL (9) yang duduk di bangku kelas 3 SD. Sang ibu memaksa anaknya minum air mendidih.

Gigi GEL juga gigi dicabut menggunakan tang. Tangannya dicatok, dan tubuhnya disiram air panas. ACA diketahui melakukan penyiksaan secara sadis terhadap anak kandungnya sejak lama. Ketika ACA sedang memasak air dan GEL bikin dia kesal, maka anaknya itu siram pakai air panas.

GEL juga diminta minum air mendidih hingga mulutnya luka. Saat menjalani pemeriksaan dan interogasi ACA mengakui perbuatannya. Ia mengaku kesal dengan perkataan dan ulah anaknya sehingga melakukan perbuatan keji tersebut.

Penyiksaan itu terbongkar usai Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya membuat laporan polisi (LP) pada 17 Januari 2024. Saat petugas Dinsos membawa korban ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan, polisi juga segera melakukan pemeriksaan visum di RS Bhayangkara Polda Jatim.

Unit PPA Polrestabes Surabaya lantas melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, korban, maupun saksi. Kemudian dilakukan gelar perkara. Selanjutnya, berangkat ke rumah ACA untuk dilakukan tindakan hukum.

“Kami tidak hanya mengamankan ACA, tapi menyita sejumlah barang bukti dari rumah tersangka,” ujar Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono, Senin (22/1/2023).

Hendro mengungkapkan, kekerasan fisik dilakukan ACA sejak korban masih berusia 7 tahun. Meski mengalami siksaan sadis, GEL tetap membela ibunya. Hal itu terungkap dalam pemeriksaan.

"Ini karena saya ini salah, karena saya nakal," ujar Hendro menirukan pernyataan korban GEL.

