Sadis! Ibu di Surabaya Aniaya Anak, Cabut Gigi Pakai Tang hingga Disiram Air Mendidih

Pelaku penganiayaan terhadap anak di Surabaya, Jawa Timur (Foto: Sony Hermawan)

SURABAYA - Seorang ibu di Surabaya, Jawa Timur tega menganiaya anak kandungnya di luar batas perikemanusiaan. Siksaan sadis yang dilakukan pelaku terhadap buah hatinya berupa cabut gigi pakai tang, disuruh minum air panas hingga disiram air mendidih.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Hendro Sukmono, perlakuan tidak manusiawi itu dilakukan ibu inisial AC (26) terhadap anak kandungnya inisial GE (9) sejak korban berusia 7 tahun.

Berdalih mendidik putri dengan keras, ibu ini tega melakukan kekerasan seperti menyiram tubuh korban dengan air mendidih, memaksa korban meminum air panas hingga mencabut gigi korban dengan tang apabila korban bertindak salah.

Akibat perlakuan yang tidak manusiawi ini menimbulkan bekas luka di lidah dan punggung korban.

Dinas Sosial Kota Surabaya juga sempat menjemput paksa korban. Selang beberapa waktu, korban dijemput ibunya kembali, namun kekerasan ibu terhadap anak kandung ini kembali terjadi.