Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sadis! Ibu di Surabaya Aniaya Anak, Cabut Gigi Pakai Tang hingga Disiram Air Mendidih

Sony Hermawan , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |06:26 WIB
Sadis! Ibu di Surabaya Aniaya Anak, Cabut Gigi Pakai Tang hingga Disiram Air Mendidih
Pelaku penganiayaan terhadap anak di Surabaya, Jawa Timur (Foto: Sony Hermawan)
A
A
A

SURABAYA - Seorang ibu di Surabaya, Jawa Timur tega menganiaya anak kandungnya di luar batas perikemanusiaan. Siksaan sadis yang dilakukan pelaku terhadap buah hatinya berupa cabut gigi pakai tang, disuruh minum air panas hingga disiram air mendidih.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Hendro Sukmono, perlakuan tidak manusiawi itu dilakukan ibu inisial AC (26) terhadap anak kandungnya inisial GE (9) sejak korban berusia 7 tahun.

Berdalih mendidik putri dengan keras, ibu ini tega melakukan kekerasan seperti menyiram tubuh korban dengan air mendidih, memaksa korban meminum air panas hingga mencabut gigi korban dengan tang apabila korban bertindak salah.

Akibat perlakuan yang tidak manusiawi ini menimbulkan bekas luka di lidah dan punggung korban.

Dinas Sosial Kota Surabaya juga sempat menjemput paksa korban. Selang beberapa waktu, korban dijemput ibunya kembali, namun kekerasan ibu terhadap anak kandung ini kembali terjadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement