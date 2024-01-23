Pasang Jembatan Bailey, Kodam Sriwijaya Buka Akses Warga Prabumulih

PALEMBANG - Guna membuka akses jalan warga Prabumulih akibat rusaknya jembatan penghubung di Kelurahan Payo Putat, Pangdam II/Swj Mayjen TNI Yanuar Adil memerintahkan Kodim 0404/Muara Enim dan Yonzipur 2/SG memasang jembatan Bailey.

Hal ini disampaikan Kapendam II/Swj, Kolonel Arh Saptarendra dalam rilisnya di Palembang, Sumsel, Senin (22/01/2024).

Ia mengatakan bahwa jembatan Payo Putat mengalami kerusakan akibat banjir deras.

"Pada hari Sabtu lalu, di wilayah Payo Putat juga mengalami hujan deras disertai puting beliung dan merusak rumah warga serta memperparah kondisi jembatan Payo Putat, sehingga secara total akses jalan terputus," ujar Kol Arh Sapta.

Berdasarkan laporan yang diterima, lanjut Sapta, Pangdam II/Swj memerintahkan Dandim 0404/ME dan Ka Korum Yonzipur 2/SG untuk membantu warga yang terdampak bencana diantaranya dengan melakukan pemasangan jembatan Bailey.

Terpisah, Dandim 0404/Muara Enim Letkol Inf Nugraha mengatakan bahwa pembuatan jembatan Bailey sedang dikerjakan oleh satu Peleton personel Yon Zipur 2/SG termasuk alat beratnya," ujar Nugraha.

Untuk konstruksi jembatan, lanjutnya, spesiaifikasi Bailey 8 panel dengan panjang 24 meter dan lebar 4,5 meter serta tinggi 1,7 meter.