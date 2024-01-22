Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Pelaku Tabrak Lari Anggota TNI hingga Tewas Akhirnya Serahkan Diri

Dede Febriansyah , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |16:36 WIB
Pelaku Tabrak Lari Anggota TNI hingga Tewas Akhirnya Serahkan Diri
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

MUARAENIM - Dendi (23), pelaku Tabrak lari di Jalan lintas Prabumulih - Muara Enim Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim yang mengakibatkan anggota TNI bernama Kopka Rosidi tewas akhirnya menyerahkan diri.

Kasat Lantas Polres Muara Enim AKP Suwandi mengatakan, bahwa pelaku Dendi yang bekerja sebagai sopir boks ekspedisi akhirnya menyerahkan diri ke Kodim 0401 Musi Banyuasin, yang kemudian dilakukan serah terima ke pihak Tim Gakkum Satlantas Polres Muara Enim.

"Saat ini pelaku bernama Dendi (23) masih menjalani pemeriksaan di Satuan Lantas Polres Muara Enim," ujar Suwandi, Senin (22/1/2024).

Suwandi menjelaskan, kronologi kecelakaan yakni pada saat sepeda motor Vario BG 6834 CX yang di kendarai oleh Kopka Rosidi berjalan dari arah Prabumulih menuju Muara Enim.

Setibanya di TKP, lanjut Suwandi, dari arah berlawanan datang kendaraan yang belum diketahui identitasnya bertabrakan dengan sepeda motor Vario yang di kendarai korban.

"Usai terjadi tabrakan pengemudi kendaraan yang belum diketahui identitasnya tersebut melarikan diri dari lokasi kejadian, sedangkan pengendara sepeda motor Vario yakni Kopka Rosidi meninggal dunia di tempat kejadian," jelasnya.

Dari hasil penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara, Tim Gakkum Sat Lantas Polres Muara Enim akhirnya mendapatkan saksi kunci yang melihat langsung kejadian tersebut. Didapati ciri - ciri dan jenis kendaraan yang terlibat laka lantas berupa kendaraan truk box warna Kuning.

"Tim Gakkum menyisir CCTV di sekitar kejadian dan mendapati satu tangkapan gambar yang mengarah tepat ke jalan sebelum terjadinya laka lantas, dan dari hasil keterangan saksi kunci juga sangat bersesuaian," jelasnya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kecelakaan Oknum TNI tabrak lari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179771//kecelakaan-x7gh_large.jpg
Tragis! Lansia di Cakung Ditabrak Motor dan Mobil hingga Tewas di Cakung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179693//korban_tewas_kecelakaan_motor_di_depok-6XUt_large.jpg
Motor Terseret 15 Meter, Pengendara Tewas Usai Tabrak Separator di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/25/3177585//wanita_yang_jatuh_dari_lantai_atas_bandara_meninggal_dunia_ini_cara_tangani_keadaan_darurat-RM41_large.jpg
Wanita yang Jatuh dari Lantai Atas Bandara Meninggal Dunia, Ini Cara Tangani Keadaan Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/25/3177583//seorang_wanita_jatuh_dari_lantai_atas_bandara_orang_orang_panik-FKPa_large.jpg
Seorang Wanita Jatuh dari Lantai Atas Bandara, Orang-Orang Panik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177251//kecelakaan-l038_large.jpg
Viral! Biker Cantik Tewas Tertabrak Truk Tangki BBM di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480//viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement