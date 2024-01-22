Pelaku Tabrak Lari Anggota TNI hingga Tewas Akhirnya Serahkan Diri

MUARAENIM - Dendi (23), pelaku Tabrak lari di Jalan lintas Prabumulih - Muara Enim Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim yang mengakibatkan anggota TNI bernama Kopka Rosidi tewas akhirnya menyerahkan diri.

Kasat Lantas Polres Muara Enim AKP Suwandi mengatakan, bahwa pelaku Dendi yang bekerja sebagai sopir boks ekspedisi akhirnya menyerahkan diri ke Kodim 0401 Musi Banyuasin, yang kemudian dilakukan serah terima ke pihak Tim Gakkum Satlantas Polres Muara Enim.

"Saat ini pelaku bernama Dendi (23) masih menjalani pemeriksaan di Satuan Lantas Polres Muara Enim," ujar Suwandi, Senin (22/1/2024).

Suwandi menjelaskan, kronologi kecelakaan yakni pada saat sepeda motor Vario BG 6834 CX yang di kendarai oleh Kopka Rosidi berjalan dari arah Prabumulih menuju Muara Enim.

Setibanya di TKP, lanjut Suwandi, dari arah berlawanan datang kendaraan yang belum diketahui identitasnya bertabrakan dengan sepeda motor Vario yang di kendarai korban.

"Usai terjadi tabrakan pengemudi kendaraan yang belum diketahui identitasnya tersebut melarikan diri dari lokasi kejadian, sedangkan pengendara sepeda motor Vario yakni Kopka Rosidi meninggal dunia di tempat kejadian," jelasnya.

Dari hasil penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara, Tim Gakkum Sat Lantas Polres Muara Enim akhirnya mendapatkan saksi kunci yang melihat langsung kejadian tersebut. Didapati ciri - ciri dan jenis kendaraan yang terlibat laka lantas berupa kendaraan truk box warna Kuning.

"Tim Gakkum menyisir CCTV di sekitar kejadian dan mendapati satu tangkapan gambar yang mengarah tepat ke jalan sebelum terjadinya laka lantas, dan dari hasil keterangan saksi kunci juga sangat bersesuaian," jelasnya