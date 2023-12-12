Advertisement
HOME NEWS JATENG

Jadi Korban Tabrak Lari, Pemotor Tewas di Jalur Pantura Semarang

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |13:28 WIB
Jadi Korban Tabrak Lari, Pemotor Tewas di Jalur Pantura Semarang
Tabrak lari di Jalur Pantura
SEMARANG – Seorang pengendara sepeda motor tewas di jalanan setelah menjadi korban tabrak lari. Peristiwa kecelakaan itu terjadi Selasa (12/12/2023) sekira pukul 24.00 WIB di Jalan Walisongo tepatnya sebelum SPBU Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Lokasi itu merupakan jalur pantura.

Berdasar data Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang, korban bernama Khusdiono (49) warga Bulustalan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Dia seorang pekerja swasta.

“Korban meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka berat di kepala,” ungkap Kasubnit 2 Penegakkan Hukum Satlantas Polrestabes Semarang Ipda Agus Tri Handoko, Selasa pagi.

Insiden yang terjadi di ruas jalan nasional itu, korban mengendarai sepeda motor matic Honda Beat warna silver nomor polisi B 5199 HG. Berdasar penyelidikan sementara itu juga, korban diketahui melaju dari arah timur alias Jrakah ke arah barat alias Mangkang.

Sepeda motor tersebut kecelakaan dengan kendaraan bermotor lainnya yang melaju searah di sampingnya.

“Kendaraan bermotor tak dikenal, kami masih telusiri, semoga segera terungkap. Ini peristiwa tabrak lari,” tandasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
