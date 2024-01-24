Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sembako Murah dan Cek Kesehatan Gratis, Warga Pasar Minggu: Partai Perindo Sejahterakan Rakyat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |12:11 WIB
Sembako Murah dan Cek Kesehatan Gratis, Warga Pasar Minggu: Partai Perindo Sejahterakan Rakyat
Bazar Murah Partai Perindo/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 , menggelar bazar tebus sembako murah dan cek kesehatan gratis di Jalan Raya Ragunan, Gang Mawar 3, Kompleks Kejaksaan, RT 11 RW 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa (23/1/2024).

Ratusan warga pun antusias menghadiri bazar sembako murah Partai Perindo tersebut. Warga berharap kegiatan tersebut dapat berlanjut.

Siti Aminah (51) warga Pasar Minggu berharap supaya ke depan lebih baik dan sejahtera. Menurutnya kegiatan tersebut bagus.

"Bagus ada pemeriksaan kesehatannya ada tebus murah sembako.Harapannya agar lebih baik dan sejahtera,"ujarnya.

Sementara itu, Ati (50) berharap Partai Perindo terus memperhatikan rakyat supaya sejahtera dan tidak ada korupsi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180916/perindo-TIMk_large.jpg
Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement