Sembako Murah dan Cek Kesehatan Gratis, Warga Pasar Minggu: Partai Perindo Sejahterakan Rakyat

JAKARTA - Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 , menggelar bazar tebus sembako murah dan cek kesehatan gratis di Jalan Raya Ragunan, Gang Mawar 3, Kompleks Kejaksaan, RT 11 RW 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa (23/1/2024).

Ratusan warga pun antusias menghadiri bazar sembako murah Partai Perindo tersebut. Warga berharap kegiatan tersebut dapat berlanjut.

Siti Aminah (51) warga Pasar Minggu berharap supaya ke depan lebih baik dan sejahtera. Menurutnya kegiatan tersebut bagus.

"Bagus ada pemeriksaan kesehatannya ada tebus murah sembako.Harapannya agar lebih baik dan sejahtera,"ujarnya.

Sementara itu, Ati (50) berharap Partai Perindo terus memperhatikan rakyat supaya sejahtera dan tidak ada korupsi.