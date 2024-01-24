Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Eksekusi Mati Pengunjuk Rasa karena Korupsi di Bumi

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |08:20 WIB
IRAN - Iran telah mengeksekusi seorang pria yang dijatuhi hukuman mati sehubungan dengan protes massal terhadap kelompok ulama.

Mohammad Ghobadlou, 23, dihukum karena pembunuhan serta “korupsi di Bumi” karena diduga menabrak seorang polisi dengan mobilnya dan membunuhnya selama protes di dekat Teheran pada September 2022.

Kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan dia menghadapi persidangan yang tidak adil.

Permohonan untuk mempertimbangkan kondisi kesehatan mentalnya juga ditolak.

Dia adalah orang kesembilan yang dieksekusi sehubungan dengan keterlibatan mereka dalam protes. Setidaknya empat orang lainnya diyakini terancam hukuman mati dan 15 orang lainnya berisiko dijatuhi hukuman mati.

Kerusuhan nasional dipicu oleh kematian Mahsa Amini dalam tahanan, seorang wanita berusia 22 tahun yang ditahan oleh polisi moral karena diduga mengenakan jilbabnya secara "tidak pantas".

Ratusan orang tewas dan ribuan lainnya ditahan dalam tindakan keras yang dilakukan pasukan keamanan, yang menggambarkan protes tersebut sebagai "kerusuhan".

Kantor berita Mizan yang dikelola pengadilan mengatakan hukuman mati Mohammad Ghobadlou dilaksanakan pada Selasa (23/1/2024) pagi, setelah dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

Video yang diposting di media sosial menunjukkan anggota keluarganya termasuk ibu dan bibinya, menangis sedih di gerbang penjara Qazalhasar di Karaj, beberapa saat setelah dia digantung.

Menurut BBC Persia, seorang wanita terdengar mengatakan kepada penjaga penjara: "Anda membunuh Muhammad saya. Dia turun ke jalan demi semua anak muda."

Halaman:
1 2
      
