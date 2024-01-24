Breaking News! Gempa M5,9 Guncang Tanimbar Maluku

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,9 mengguncang Tanimbar, Maluku, Rabu 24 Januari 2024, pukul 08.29 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 230 km Barat Laut Tanimbar pada koordinat 6.16 Lintang Selatan – 130.30 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.9, 24-Jan-24 08:29:46 WIB, Lok:6.16 LS,130.30 BT (230 km BaratLaut TANIMBAR), Kedlmn:160 Km, tdk berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Qur'anul Hidayat)