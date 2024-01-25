Ajinomoto Health Provider Ajak Para Ibu Tingkatkan Perilaku Sadar Gizi Keluarga

MALANG - Dalam upaya untuk terus memberikan pemahaman terkait pentingnya asupan gizi yang seimbang, bijak mengonsumsi garam, dan kesehatan keluarga, PT AJINOMOTO INDONESIA (Ajinomoto) mengajak para ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di 16 kota besar di Indonesia untuk terlibat dalam acara Gembira (Gerakan Masak Bergizi) bersama Ajinomoto Health Provider.

BACA JUGA: Pentingnya Mengolah Makanan Bergizi Agar Tetap Lezat saat Dikonsumsi

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah Ajinomoto untuk mencapai salah satu visinya di 2030 yaitu meningkatkan harapan hidup sehat 1 miliar orang diseluruh dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Kegiatan Gembira sudah berlangsung dari tahun lalu dan sudah lebih dari 5.900 ibu-ibu PKK mendapatkan edukasi gizi dan demo masak bergizi seimbang melalui acara ini.

Wakil Kepala Cabang Surabaya PT AJINOMOTO SALES INDONESIA Yusuke Maeyama mengatakan, “ibu sebagai penyedia makanan yang sehat dan bergizi memegang peran yang sangat penting."

Setiap hari para ibu yang menentukan menu makanan keluarga. Dengan makanan yang sehat dan asupan gizi yang seimbang, keluarga dapat tumbuh dengan baik. Ajinomoto menyadari, asupan gizi yang baik adalah hal besar yang patut disoroti dan keluarga merupakan fondasi yang sangat penting bagi perkembangan suatu generasi.

“Keluarga yang sehat dapat menghasilkan bangsa yang sehat dan kuat di masa depan. Gizi yang baik merupakan modal penting bagi pertumbuhan generasi Indonesia. Dengan gizi yang lengkap, perkembangan mental dan fisik generasi muda Indonesia akan bertambah baik, sehingga dapat tumbuh menjadi bangsa yang kuat,” ujarnya.

“Hari ini kepada para ibu PKK di Kecamatan Klojen, Malang, Ajinomoto berupaya untuk meningkatkan perilaku sadar gizi dengan membagikan informasi asupan gizi seimbang yang baik untuk keluarga,” katanya.