Mahfud Senang Makan Siang Bareng Warga Lampung: Selera Makan Saya Kembali

LAMPUNG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD melakukan makan siang bersama warga Dusun Sungai Langka, Lampung, pada Kamis, 25 Januari 2024. Kehadiran pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 ini disambut hangat warga setempat.

Pemilik rumah, Herman Susanto dan Suratmi pun sangat bangga bisa berkesempatan menerima Mahfud MD sebagai tamu spesialnya hari ini.

Hal senada juga disampaikan putri Herman dan Suratmi, Aulia Virgi Hanifah. Ia bahkan mengaku sangat mengagumi sosok Mahfud MD yang dinilai punya karakter merakyat.