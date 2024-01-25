Sapa Warga Lampung, Mahfud MD Ajak Ribuan Petani dan Nelayan Nyanyikan Indonesia Pusaka

LAMPUNG - Calon Presiden nomor urut 3, Mahfud MD menyapa warga Lampung yang berprofesi sebagai petani dan nelayan di Lapangan Sepakbola Gelora Kutoarjo, Kabupaten Pesawaran, Kamis (25/1/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lapangan, Mahfud MD langsung bertolak ke Gelora Kutoarjo usai menjalani makan siang bersama warga Lampung. Pasangan Ganjar Pranowo di Pilres 2024 itu langsung disambut meriah ribuan pendukungnya yang didominasi petani dan nelayan.

Ada juga pertunjukan Reog Ponorogo yang menyambut kedatangan Cawapres usungan Partai Perindo tersebut. Dalam kesempatan itu, Mahfud menyapa ribuan pendukungnya dengan yel-yel khas pasangan nomer urut 3.

BACA JUGA:

"Ganjar Mahfud, menang, menang, menang. Tanggal 14 Februari tahun 2024, akan memilih Ganjar-Mahfud," ujar Mahfud MD di atas panggung.

"Janji itu adalah utang, oleh karena ini bapak ibu sudah berjanji, tanggal 14 Februari pilih Ganjar-Mahfud di ruang TPS," sambungnya.

Mahfud kemudian mengajak ribuan pendukungnya untuk menyanyikan lagu ‘Indonesia Pusaka’. Suasana meriah pun berubah hikmat ketika lagu tersebut bergema.

BACA JUGA:

"Saya akan ajak kalian nyanyi Indonesia Pusaka dulu ya," kata Mahfud MD.

Setelahnya, Mahfud MD menegaskan kalau dirinya dan pasangannya, Ganjar Pranowo, akan menepati janji kampanye bila menang Pilreps 2024.

"Kami tidak main-main dan bukan sekedar janji, nanti akan di pertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Nanti kita akan atur soal upah buruh wanita yang terkesan tidak jelas," paparnya.

Tak hanya itu, Mahfud juga sempat menjawab pertanyaan salah satu pendukungnya dari kalangan disabilitas.

Dia penasaran soal mekanisme Program KTP Sakti yang sempat dicanangkan Ganjar-Mahfud selama masa kampanye.