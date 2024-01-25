Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sapa Warga Lampung, Mahfud MD Ajak Ribuan Petani dan Nelayan Nyanyikan Indonesia Pusaka

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |17:13 WIB
Sapa Warga Lampung, Mahfud MD Ajak Ribuan Petani dan Nelayan Nyanyikan Indonesia Pusaka
Mahfud MD di Lampung. (Foto: Ravie Wardani)
A
A
A

LAMPUNG - Calon Presiden nomor urut 3, Mahfud MD menyapa warga Lampung yang berprofesi sebagai petani dan nelayan di Lapangan Sepakbola Gelora Kutoarjo, Kabupaten Pesawaran, Kamis (25/1/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lapangan, Mahfud MD langsung bertolak ke Gelora Kutoarjo usai menjalani makan siang bersama warga Lampung. Pasangan Ganjar Pranowo di Pilres 2024 itu langsung disambut meriah ribuan pendukungnya yang didominasi petani dan nelayan.

Ada juga pertunjukan Reog Ponorogo yang menyambut kedatangan Cawapres usungan Partai Perindo tersebut. Dalam kesempatan itu, Mahfud menyapa ribuan pendukungnya dengan yel-yel khas pasangan nomer urut 3.

 BACA JUGA:

"Ganjar Mahfud, menang, menang, menang. Tanggal 14 Februari tahun 2024, akan memilih Ganjar-Mahfud," ujar Mahfud MD di atas panggung.

"Janji itu adalah utang, oleh karena ini bapak ibu sudah berjanji, tanggal 14 Februari pilih Ganjar-Mahfud di ruang TPS," sambungnya.

Mahfud kemudian mengajak ribuan pendukungnya untuk menyanyikan lagu ‘Indonesia Pusaka’. Suasana meriah pun berubah hikmat ketika lagu tersebut bergema.

 BACA JUGA:

"Saya akan ajak kalian nyanyi Indonesia Pusaka dulu ya," kata Mahfud MD.

Setelahnya, Mahfud MD menegaskan kalau dirinya dan pasangannya, Ganjar Pranowo, akan menepati janji kampanye bila menang Pilreps 2024.

"Kami tidak main-main dan bukan sekedar janji, nanti akan di pertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Nanti kita akan atur soal upah buruh wanita yang terkesan tidak jelas," paparnya.

Tak hanya itu, Mahfud juga sempat menjawab pertanyaan salah satu pendukungnya dari kalangan disabilitas.

Dia penasaran soal mekanisme Program KTP Sakti yang sempat dicanangkan Ganjar-Mahfud selama masa kampanye.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement