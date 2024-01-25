Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Miris! Siswa SD Pergoki Oknum Guru Berbuat Mesum saat Jam Pelajaran

Erfan Erlin , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |08:33 WIB
Miris! Siswa SD Pergoki Oknum Guru Berbuat Mesum saat Jam Pelajaran
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Warga Kapanewon, Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, geger. Pasalnya, sepasang guru salah satu Sekolah Dasar (SD) Negeri di kawasan tersebut kepergok muridnya sendiri tengah berbuat asusila di dalam ruang guru saat jadwal pelajaran ekstrakurikuler berlangsung.

Keduanya bahkan terpergok telanjang di dalam ruang guru.

Beredar informasi, aksi tak senonoh dilakukan dua oknum guru adalah E dan B. B adalah wali kelas 5 SD Negeri tersebut dan kabarnya keduanya berstatus P3K. Aksi tak senonoh dilakukan pada Selasa pekan lalu saat jam pelajaran ekstra kurikuler Karawitan untuk kelas 5 SD tersebut.

Saat jam pelajaran ekstra kurikuler tersebut berlangsung tiba-tiba hujan deras. Para siswa yang ketakutan kemudian meminta kepad guru pengampu untuk menghentikan ekstra karena ingin pulang. Guru ekstra tersebut kemudian meminta beberapa orang siswa untuk mendatangi wali kelas 5, B yang berada di ruang guru.

Rencananya perwakilan siswa ini mendatangi B karena ingin meminta agar memberitahukan kepada orangtua masing-masing untuk dijemput melalui nomor telepon masing-masing orangtua. Tiga orang siswa mendatangi ruang guru dan terlihat pintu ruang guru masih terbuka.

Ketiganya mengetok pintu ruang guru dan mengucap salam namun tidak ada jawaban dari dalam ruangan. Karena tak ada jawaban maka salah seorang siswa memberanikan diri untuk masuk ke dalam ruangan. Kemudian siswa tersebut terkejut melihat kedua guru sedang berbuat tidak senonoh dan tanpa sehelai benang pun di tubuhnya.

Melihat peristiwa tersebut, para siswa ini langsung berlari keluar namun guru laki-laki mengejar mereka dan meminta kepada para siswa untuk tidak menceritakan peristiwa ini kepada orang lain.

