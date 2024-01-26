Kisah Anak Kembar yang Dijual saat Lahir Disatukan Kembali Melalui Video TikTok

LONDON - Amy dan Ano tidak menduga jika mereka akan menemukan satu sama lain. Keduanya diketahui adalah saudara kembar identik, tetapi setelah mereka lahir, mereka dicuri dari ibu mereka dan dijual ke keluarga terpisah. Bertahun-tahun kemudian, mereka bertemu satu sama lain secara kebetulan berkat acara pencarian bakat TV dan video TikTok.

Ketika mereka menyelidiki masa lalu mereka, mereka menyadari bahwa mereka termasuk di antara ribuan bayi di Georgia yang dicuri dari rumah sakit dan dijual, beberapa di antaranya terjadi pada 2005.

Amy terlihat mondar-mandir di kamar hotel di Leipzig. "Aku takut, sangat takut," katanya, gelisah.

"Aku belum tidur selama seminggu ini. Ini adalah kesempatanku untuk akhirnya mendapatkan jawaban tentang apa yang terjadi pada kami,” lanjutnya.

Saudara kembarnya, Ano, duduk di kursi b sambil menonton video TikTok di ponselnya. “Inilah wanita yang bisa menjual kita,” katanya sambil memutar matanya.

Ano mengakui bahwa dia juga gugup, tapi itu hanya karena dia tidak tahu bagaimana reaksinya dan apakah dia bisa mengendalikan amarahnya.

Ini adalah akhir dari perjalanan panjang. Mereka telah melakukan perjalanan dari Georgia ke Jerman, dengan harapan menemukan potongan teka-teki yang hilang. Mereka akhirnya bertemu ibu kandung mereka.

Selama dua tahun terakhir mereka telah membangun gambaran tentang apa yang terjadi. Saat mereka mengungkap kebenaran, mereka menyadari ada puluhan ribu orang di Georgia yang juga telah dibawa dari rumah sakit saat masih bayi dan dijual selama beberapa dekade. Meskipun ada upaya resmi untuk menyelidiki apa yang terjadi, namun belum ada yang dimintai pertanggungjawaban.

Kisah bagaimana Amy dan Ano bertemu satu sama lain dimulai saat mereka berusia 12 tahun.